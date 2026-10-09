ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea Group auf 76 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

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