Applied Digital: 322 % mehr Umsatz – warum wächst der Verlust? Oktober 2026









Die KI-Revolution braucht Strom, Kühlung und riesige Rechenzentren – und Applied Digital baut genau diese Infrastruktur. Im jüngsten Quartal springt der Umsatz um 322 Prozent auf 341,9 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig wächst der ausgewiesene Verlust deutlich. Wie passt das zusammen? Die Antwort liegt unter anderem in der Zusammensetzung der Erlöse: Wiederkehrende Mieten und Leistungen zum Ausbau der Kundenflächen erzählen unterschiedliche Geschichten über die wirtschaftliche Entwicklung.





Mit Polaris Forge, Delta Forge und einer neuen Entwicklungschance in Finnland reicht die Wachstumsstory weit über das aktuelle Quartal hinaus. Doch zwischen langfristigen Verträgen und attraktiven Erträgen für Aktionäre liegen milliardenschwere Investitionen und anspruchsvolle Bauprojekte. Andreas Bernstein und Roland Jegen untersuchen, welche Fortschritte bereits sichtbar sind, wo die entscheidenden Risiken liegen und wie sich das Unternehmen fundamental und charttechnisch einordnen lässt. Jetzt die vollständige Analyse ansehen und erfahren, worauf es bei Applied Digital wirklich ankommt.









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