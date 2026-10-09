BaFin setzt Deutscher Bank neue Fristen

München, ⁠09. Okt (Reuters) - Die Deutsche Bank muss weiter an ihren IT-Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung arbeiten. Die Finanzaufsicht BaFin hat ihr ‌neue Fristen zur Beseitigung von Mängeln gesetzt, wie die Bonner Behörde am Freitag mitteilte. ⁠Die ⁠Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte bei Deutschlands größter Bank bereits 2021 und 2023 Mängel bei der Überwachung von Transaktionen moniert und angemahnt, dass ihre IT-Systeme "entsprechend den gesetzlichen ‌und aufsichtsrechtlichen Vorgaben funktionsfähig sind". ‌Banken müssen Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Zahlungsverkehr systematisch überwachen und verdächtige Geschäfte an die ⁠Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) melden.

Nun erklärte die BaFin, eine ‌Neuausrichtung der Transaktionsüberwachung ⁠bei der Bank aufgrund von geänderten technischen Anforderungen habe zum Teil neue Fristen zur Mängelbeseitigung nötig gemacht. Wann die ‌neue Frist endet, ⁠teilte sie nicht mit. ⁠Die Deutsche Bank betonte, sie habe bei den vereinbarten Maßnahmen "bereits wesentliche Fortschritte erzielt und einen erheblichen Teil erfolgreich umgesetzt". Die neue Anordnung enthalte keine neuen Feststellungen oder zusätzliche Anforderungen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)