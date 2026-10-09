Baupreise in Deutschland steigen so stark wie seit rund drei Jahren nicht mehr

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Bauen hat sich in Deutschland so stark verteuert wie seit etwa drei Jahren nicht mehr. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen im August um 5,5 Prozent höher als ‌ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner vierteljährlichen Auswertung mitteilte. Ein größeres Plus gab es zuletzt im ⁠Sommer 2023 ⁠mit 6,3 Prozent. Im Mai hatte der Anstieg noch 5,0 Prozent betragen. Von Mai auf August zogen die Baupreise um 1,0 Prozent an. Alle Preisangaben beziehen sich auf Leistungen am Bauwerk samt Mehrwertsteuer.

In Deutschland werden deutlich weniger Wohnungen gebaut, als dies ‌vor allem in Großstädten nötig wäre. ‌Stetig gestiegene Baukosten in den vergangenen Jahren gelten dabei als eines der Haupthemmnisse. Zudem zogen die Bauzinsen an, was für Zurückhaltung bei privaten ⁠Häuslebauern und bei großen Investoren sorgt.

Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden ‌stiegen im August binnen Jahresfrist ⁠um 5,4 Prozent. Den größten Anteil am Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während sich Betonarbeiten um 4,3 Prozent verteuerten, erhöhten sich die Preise für Mauerarbeiten um ‌4,2 Prozent. Dachdeckungsarbeiten kosteten 7,6 ⁠Prozent mehr und Zimmer- sowie Holzbauarbeiten ⁠verteuerten sich um 7,2 Prozent. Die Preise für Erdarbeiten zogen um 6,1 Prozent an.

Ausbauarbeiten kosteten im Schnitt 5,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist. In diesem Bereich erhöhten sich die Preise für Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen. Gestiegen sind auch die Neubaupreise für Bürogebäude: Sie verteuerten sich im August um 5,7 Prozent, gewerbliche Betriebsgebäude um 5,5 Prozent. Im Straßenbau kletterten die ⁠Preise auf Jahressicht um 6,9 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)