Bericht: Apple reduziert Bestellungen für iPhone-Komponenten

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Bangalore, ⁠09. Okt (Reuters) - Wegen einer schwächelnden Nachfrage streicht Apple einem Zeitungsbericht zufolge die Bestellungen für iPhone-Komponenten zusammen. Das Auftragsvolumen für Oktober liege ‌15 Prozent unter den ursprünglichen Planungen, schrieb "Nikkei Asia" am Freitag unter Berufung auf Insider. ⁠Betroffen ⁠seien die im vergangenen Monat vorgestellten Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Diese kosten wegen der gestiegenen Preise für Speicherchips jeweils 100 ‌Dollar mehr als die Vorgängerversionen. ‌Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Wegen des aktuellen Booms beim Bau ⁠von Rechenzentren sind Speicherbausteine weltweit knapp. Um ‌die rasant gestiegenen Kosten ⁠abzufedern, heben Elektronikhersteller ihre Preise an. Dies dämpft die Nachfrage. Der südkoreanische Apple-Konkurrent Samsung fuhr dank seiner florierenden ‌Speicherchipsparte im dritten ⁠Quartal zwar einen Rekordgewinn ein. ⁠Im Geschäft mit Smartphones machte er dagegen Analystenschätzungen zufolge einen unerwartet hohen Verlust von umgerechnet etwa 894 Millionen Euro.

(Bericht von Rhea Rose Abraham und Akanksha Khushi ; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))

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