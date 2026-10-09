Bund stockt Förderung für Neubauhäuser auf

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BERLIN (dpa-AFX) - Das Bauministerium stockt die Förderung für den Neubau von energieeffizienten Häusern auf. Die Nachfrage nach der sogenannten EH-55-Plus-Förderung sei in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, deswegen stelle man jetzt zusätzliche Mittel bereit, teilte Bauministerin Verena Hubertz (SPD) mit.

Das ursprünglich eingeplante Budget von 800 Millionen Euro wäre sonst schon vor Jahresende ausgeschöpft gewesen. Nach Angaben des Ministeriums sind seit Beginn des Programms im vergangenen Jahr nun rund 52.100 Wohnungen in der Umsetzung, die bereits genehmigt, aber nicht gebaut waren.

Gefördert wird über zinsverbilligte Kredite der KfW. Bedingung ist neben dem Standard EH 55 allerdings, dass die Wärme zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Häuser mit Öl- oder Gasheizungen sind damit ausgeschlossen. Zudem muss beim Antrag bereits eine Baugenehmigung vorliegen. Die Anträge sind möglich, bis der Fördertopf leer ist - spätestens jedoch bis zum Ende des Jahres./rew/DP/mis

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