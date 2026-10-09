Bundesregierung legt sich bei Kooperation für europäisches Kampfjet-Projekt nicht fest

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich offen für das Angebot des britischen Premierministers Andy Burnham gezeigt, der Deutschland eine Beteiligung an der Entwicklung eines Kampfflugzeugs im Rahmen des ‌sogenannten GCAP-Programms vorgeschlagen hat. Zugleich betonte ein Regierungssprecher, dass man sich nicht festlegen wolle. Die Position der ⁠Bundesregierung sei, ⁠dass es für ein künftiges Kampfflugzeug eine europäische Lösung geben werde. "Ein deutscher Alleingang wäre weder industriell sinnvoll noch politisch gewollt. Dazu laufen derzeit Gespräche mit Industrie und möglichen Partnern", fügte er hinzu. "Selbstverständlich" sondiere man ‌auch die Offerte Burnhams.

Hintergrund ist, dass ‌das deutsch-französisch-spanische FCAS-Projekt zur Entwicklung eines Kampfjets der sogenannten sechsten Generation gescheitert ist, weil der französische Hersteller Dassault auf ⁠einer dominierenden Rolle bestand. Nun soll FCAS zwar eine ‌gemeinsame Plattform für Kampfjets ⁠und Drohnen entwickeln, aber kein gemeinsames Flugzeug mehr. In Abgrenzung zu den USA gibt es das britisch-japanisch-italienische Projekt GCAP sowie eine mögliche Kooperation mit ‌der schwedischen Firma Saab. ⁠Auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums ⁠legte sich nicht fest: "Natürlich sondieren wir mit verschiedenen Wirtschaftsvertretern und mit verschiedenen Rüstungsunternehmen, was es für Möglichkeiten zur Entwicklung eines Kampfflugzeuges der sechsten Generation gibt", sagte er. Das von Großbritannien, Japan und Italien geplante Kampfflugzeug der sechsten Generation soll ab 2035 einsatzbereit sein.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)