CDU-Vize Prien schließt Zusammenarbeit mit AfD weiter aus

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BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien pocht auf eine starke Abgrenzung ihrer Partei zur AfD. Die CDU habe eine sehr klare Beschlusslage, die eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken kategorisch ausschließe und daran werden sich alle halten müssen, sagte Prien dem Bayerischen Rundfunk. "Dazu gibt es aus meiner Sicht keine Alternative, sonst wird es die CDU, wird es die Union in dieser Form auf Dauer nicht mehr geben."

Die Abgrenzung von Rechtsextremisten sei eine Wertefrage, keine Nice-to-have-Frage, "sondern hier geht es wirklich um das Eingemachte, um den Kern unserer Wertvorstellung, unseres Menschenbildes". Die CDU müsse diese Abgrenzung klarmachen und vor allem auch durchhalten, sagte Prien, die auch Bundesbildungsministerin ist./rew/DP/mis

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