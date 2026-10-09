China: Einvernehmen bei Gesprächen mit EU über E-Autos

Peking, ⁠09. Okt (Reuters) - China und die Europäische Union haben sich nach Angaben der Volksrepublik bei ‌Handelsgesprächen in Peking auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Der chinesische Handelsminister ⁠Wang ⁠Wentao und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic erzielten eine Einigung bei Fragen zu Handel, Investitionen und Marktzugang, wie das ‌chinesische Handelsministerium am Freitag ‌mitteilte. Die Vereinbarung umfasst demnach auch Hybridfahrzeuge und Elektroautos. ⁠Die Einigung über den Handel mit ‌Hybridfahrzeugen im ⁠Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) sei das Ergebnis intensiver Verhandlungen gewesen.

Beide Seiten vereinbarten ‌zudem, ⁠die Gespräche über Preiszusagen ⁠und Überprüfungsverfahren im Zusammenhang mit dem EU-Antisubventionsverfahren gegen chinesische Elektrofahrzeuge fortzusetzen, hieß es in der Erklärung des Ministeriums weiter. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

(Reuters PekingBearbeitet von ⁠Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)