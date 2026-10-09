China: Einvernehmen bei Gesprächen mit EU über E-Autos
Peking, 09. Okt (Reuters) - China und die Europäische Union haben sich nach Angaben der Volksrepublik bei Handelsgesprächen in Peking auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Der chinesische Handelsminister Wang Wentao und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic erzielten eine Einigung bei Fragen zu Handel, Investitionen und Marktzugang, wie das chinesische Handelsministerium am Freitag mitteilte. Die Vereinbarung umfasst demnach auch Hybridfahrzeuge und Elektroautos. Die Einigung über den Handel mit Hybridfahrzeugen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) sei das Ergebnis intensiver Verhandlungen gewesen.
Beide Seiten vereinbarten zudem, die Gespräche über Preiszusagen und Überprüfungsverfahren im Zusammenhang mit dem EU-Antisubventionsverfahren gegen chinesische Elektrofahrzeuge fortzusetzen, hieß es in der Erklärung des Ministeriums weiter. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.
(Reuters PekingBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)