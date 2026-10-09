Dax Chartanalyse 09.10.2026

Dax erholt sich deutlich – Widerstand erreicht

onvista · Uhr

Der Dax erholt sich von der Unterstützung bei 24.800 Punkten und erreicht den Widerstand um 25.060 Punkte. Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden.

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Dax Rückblick

Der Dax hat am Donnerstag seine Abwärtsbewegung fortgesetzt und erstmals seit Juli wieder unter der Marke von 25.000 Punkten geschlossen. Nach einem Tageshoch bei 24.997 Punkten fielen die Kurse bis auf 24.793 Punkte sehr dynamisch zurück, aber zum Xetra-Schluss standen 24.807 Punkte auf der Kurstafel. Das war ein Verlust von 1,2 Prozent. Belastend wirkten insbesondere die gestiegenen Ölpreise und höhere Anleiherenditen, die erneut Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation ausgelöst hatten.

Heute Morgen präsentiert sich ein anderes Bild. Nach einem schwächeren Handelsstart setzte eine deutliche Erholung ein, die den Dax bereits am Vormittag wieder über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten führte. Um 10.30 Uhr notieren wir bereits bei 25.060 Punkten, was einem Kursplus zu gestern entspricht.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist damit eine wichtige Reaktion auf das Kursniveau vom Monatsbeginn zu erkennen. Bereits am 1. Oktober entstand in diesem Bereich eine deutliche Gegenbewegung. Nun wurde die Unterstützung erneut bestätigt. Die kurzfristige Erholung erreicht allerdings bereits den nächsten Widerstand.

Dax Chartanalyse 09.10.2026
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Dieser liegt im Bereich um 25.060 Punkte und entspricht einer Unterstützungszone aus der letzten Handelsstunde des Donnerstags. Hier stabilisierte sich der Dax gestern mehrfach, bevor die Kurse am Nachmittag erneut nachgaben. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte die Erholung bis 25.150 Punkte fortsetzen. Darüber wäre die Marke von 25.200 Punkten das nächste charttechnische Ziel.

Auf der Unterseite bleibt zunächst die Rückkehr über 25.000 Punkte entscheidend. Fällt der Dax wieder darunter, könnte die Unterstützung um 24.800 Punkte erneut getestet werden. Ein Bruch dieser Zone würde das negative Chartbild bestätigen und weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.700 Punkte eröffnen. Maßgeblich werden die US-Daten zum Konsumklima heute um 16.00 Uhr von der Wall Street werden.

Widerstände:25.060 Punkte (intraday)25.150 Punkte (Woche)
Unterstützungen:24.960 Punkte (intraday)24.800 Punkte (Woche)
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9PGT) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 09.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.538,46 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57R0) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 09.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.540,40 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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