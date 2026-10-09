Frankfurt, 09. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer ‌bei 24.806,97 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an den Börsen sorgten erneute Turbulenzen am Öl- und Anleihemarkt. ⁠An ⁠der Wall Street rettete sich nur der Dow-Jones-Index minimal ins Plus. Beim Öl ließen die Versorgungsängste nach dem zuletzt deutlichen Preissprung etwas nach. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verloren zum Wochenschluss ‌jeweils rund eineinhalb Prozent auf 102,69 ‌beziehungsweise 90,22 Dollar je Fass. US-Präsident Donald Trump schließt nach eigenen Worten eine erneute Offensive gegen den Iran ⁠vor den US-Kongresswahlen Anfang November aus. Zugleich erklärte er, ‌man führe produktive Gespräche ⁠mit der Islamischen Republik.

Im Fokus zum Wochenschluss steht die Politik:

• Die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union treffen sich in Luxemburg. Themen sind ‌unter anderem Pläne für ⁠eine Spar- und Investitionsunion sowie ⁠die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Bankensektors.

• Der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Präsident Massud Peseschkian treffen sich in Turkmenistan zu einem bilateralen Gespräch.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.806,97

EuroStoxx50 6.126,73

EuroStoxx50-Future 6.150,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.231,64 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.765,36 -0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 68.954,65 -0,1%

Shanghai 3.765,71 -1,2%

Hang Seng 24.042,12 +1,1%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)