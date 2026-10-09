Frankfurt, 09. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex gewann 0,8 Prozent auf 25.005 Zähler, nachdem er an den vergangenen vier Handelstagen gut 1,7 Prozent verloren hatte. Für ‌etwas Entspannung sorgte der leichte Rückgang der Ölpreise. US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten eine erneute Offensive gegen ⁠den Iran ⁠vor den US-Kongresswahlen Anfang November ausgeschlossen. Zugleich erklärte er, man führe produktive Gespräche mit der Islamischen Republik.

Das habe einen Teil der akuten Sorgen aus dem Markt genommen, sagte Kyle Rodda von Capital.com. Verschwunden seien die geopolitischen Risiken aber nicht. ‌Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI ‌verloren in der Spitze rund eineinhalb Prozent auf 102,69 beziehungsweise 90,20 Dollar je Fass.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in ⁠den ersten Handelsminuten die Aktien von SAP mit einem Plus ‌von 2,8 Prozent. Die Papiere von ⁠Heidelberg Materials legten nach einer Hochstufung auf "Outperform" durch RBC um 2,6 Prozent zu. Unter die Räder gerieten dagegen die Papiere der Deutschen Telekom, die sich nach deutlichen ‌Kursverlusten bei der Tochter ⁠T-Mobile US um mehr als sieben ⁠Prozent verbilligten. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX vereinbarte am Donnerstag den Kauf eines landesweiten Portfolios an Niederfrequenz-Spektren, um künftig Mobilfunkverbindungen direkt aus dem All auf Smartphones anzubieten. Investoren fürchten nun einen aggressiven Preiskampf auf dem ohnehin gesättigten US-Mobilfunkmarkt. Aktien von T-Mobile US, Verizon und AT&T fielen im nachbörslichen US-Handel zeitweise um jeweils fast sieben Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)