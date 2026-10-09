Deutscher Leitindex legt trotz Kursdebakel der T-Aktie zu

Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag erholt. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,3 Prozent auf 25.139 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell noch ein Minus von rund 0,4 Prozent ab.

Etwas Unterstützung kommt vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Am Ölmarkt ließ der Preisdruck ebenfalls nach. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran war dafür ausschlaggebend.

"Der Sprung zurück über die psychologische 25.000-Punkte-Marke sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen", mahnte gleichwohl Timo Emden, Analyst beim Broker Captrader. Womöglich hätten sich derzeit Schnäppchenjäger auf die Jagd begeben.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Freitag um zwei Prozent auf 30.087 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 1,1 Prozent ein.

T-Aktie am Dax-Ende – Angst vor Konkurrenz durch SpaceX

Abgeschlagen am Dax-Ende lag Freitag die Aktie der Deutschen Telekom. Hintergrund ist die Aussicht auf einen sich verschärfenden Wettbewerb in den Vereinigten Staaten durch den Weltraumkonzern SpaceX. Die Stimmung für Aktien von Telekomanbietern in den USA und Europa trübte sich dadurch zugleich allgemein ein, während Aktien von Funkmasten-Betreibern zulegten.

Auslöser war, dass SpaceX von der Investmentfirma Grain Management Low-Band-Frequenzen erworben hat und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem bedeutenden Mobilfunkanbieter in den USA werden könnte. Die SpaceX-Aktie gewann im US-Handel bis zum frühen Abend in Deutschland rund 1,7 Prozent auf 163 Dollar.

Die Lizenzen für das 800-MHz-Band waren frei geworden, nachdem Grain im August einen Frequenztausch mit T-Mobile abgeschlossen hatte. Sie decken nahezu die gesamte US-Bevölkerung ab und gelten als wertvoll, da sie Satellitenanbietern dabei helfen können, eine terrestrische Verbindung für Sprachdienste - ein sogenanntes "Network Pilot"-Projekt - einzurichten.

Die Aktie der Deutschen Telekom, die über ihre Tochter T-Mobile in den USA als zweitgrößter Mobilfunkanbieter aktiv ist, sackte Freitag um acht Prozent auf 24,70 Euro ab. Es ist ein Tief seit Anfang Juli. Der Aktienkurs von T-Mobile US lag im US-Handel zuletzt sogar elf Prozent im Minus.

Salzgitter-Aktie zweistellig im Plus

Ganz anders lief der Handelstag dagegen für die Aktie von Stahlkonzern und MDax-Wert Salzgitter. Sie gewann im Vergleich zum Vortages-Schlusskurs klar zweistellig um 13,4 Prozent.

Für den Kursanstieg hatte eine deutliche Kursziel-Anhebung der Schweizer Großbank UBS gesorgt. Mit seinem von 56 auf 71 Euro erhöhten Kursziel liegt Analyst Andrew Jones noch deutlich über dem aktuellen Kurs von knapp 50 Euro.

Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.

Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.

(mit Material von dpa-AFX)

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