Devisen: Euro steigt im US-Handel wieder über 1,12 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag wieder über 1,12 US-Dollar gestiegen. Zuletzt lag der Kurs bei 1,1203 Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft war sie etwas darunter gerutscht, nachdem der Euro dort am Morgen noch bis auf 1,1243 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1206 (Donnerstag: 1,1186) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8923 (0,8939) Euro./he