dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,8 Prozent höher auf gut 25.000 Zähler. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht. Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

USA: - VERLUSTE - Deutliche Verluste von Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51.231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,47 Prozent auf 7.765,36 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30.725,81 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen Asiens sind am Freitag insbesondere tech-lastige Börsen tendenziell unter Druck geraten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Bereits in New York waren vor allem Techwerte gefallen, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert. Das vergrößerte die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Werthaltigkeit der billionenschweren KI-Investitionen rund um den Globus. Hinzu kommen weiterhin hohe Energiepreise und die jüngste Unruhe an den Anleihemärkten, wenngleich sich hier die Lage zum Wochenschluss weiter entspannte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 1,4 Prozent, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Festlandbörsen gut ein halbes Prozent nachgab.

DAX 24.806,97 -1,18% XDAX 24.992,40 -0,47% EuroSTOXX 50 6.126,73 -0,87% Stoxx50 5.259,69 -0,64% DJIA 51.231,64 -0,10% S&P 500 7.765,36 -0,47% NASDAQ 100 30.725,80 -1,39%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,32 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1230 0,17% USD/Yen 158,08 0,12% Euro/Yen 177,55 0,32%

BITCOIN:

Bitcoin 82.178 0,61% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent (Dez-Kontrakt) 102,79 -1,49 USD WTI (Nov-Kontrakt) 90,24 -1,25 USD

/mis