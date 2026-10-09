EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

09.10.2026 / 12:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet:www.freenet.ag
LEI Code:5299003GLDODCVP8DO20
Ende der MitteilungEQS News-Service

2413358 09.10.2026 CET/CEST

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