EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Marcel Wilhelm, Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Marcel
Nachname(n):Wilhelm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2GSU42

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
25,00 EUR918.050 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
25,00 EUR918.050 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code:5299007DQ4OLATJQIX97
Ende der MitteilungEQS News-Service

107412 09.10.2026 CET/CEST

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