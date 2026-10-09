EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Falkenstein Heritage GmbH, Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Falkenstein Heritage GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Marco
Nachname(n): Brockhaus
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GSU42

b) Art des Geschäfts
Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,00 EUR 16.666.650 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,00 EUR 16.666.650 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107418  09.10.2026 CET/CEST

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