EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.10.2026 / 14:33 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Active Ownership Opportunities SCS
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Florian
|Nachname(n):
|Schuhbauer
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161408
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,38 EUR
|225.758,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,38 EUR
|225.758,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|
|Prinzenstraße 89
|
|10969 Berlin
|
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107462 09.10.2026 CET/CEST
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