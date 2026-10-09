EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 09:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Grace Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Sebastian
Nachname(n): Grabmaier
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,50 EUR 16.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,5000 EUR 16.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet: http://www.jdcgroup.de
LEI Code: 391200HVYXFJ2R1BIN92

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107448  09.10.2026 CET/CEST

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