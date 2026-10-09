EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Erwerb: Erwerb von 6 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 10:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Oberbank AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Seiter
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Erwerb von 6 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,55 EUR 6 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,5500 EUR 6,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


09.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107450  09.10.2026 CET/CEST

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