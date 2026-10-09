EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Erwerb: Erwerb von 6 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2026 / 10:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Oberbank AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Seiter Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Erwerb von 6 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,55 EUR 6 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,5500 EUR 6,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.10.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Internet: www.lenzing.com LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

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