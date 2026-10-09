EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2026 / 15:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Verve Group Media SE

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: IE000ZVY0237

b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35 d) Aggregierte Informationen Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Nasdaq First North SEK 11.7471 50,428 592,384.35

e) Datum des Geschäfts

06.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Nasdaq First North

MIC: XSTO

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Verve Group Media SE Ten Earlsfort Terrace D02 T380 Dublin 2 Irland Internet: www.verve.com LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95

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