EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Verve Group Media SE

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: IE000ZVY0237

b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

 WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Nasdaq First NorthSEK11.747150,428592,384.35
     
d) Aggregierte InformationenWährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Nasdaq First NorthSEK11.747150,428592,384.35

e) Datum des Geschäfts

06.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Nasdaq First North

MIC: XSTO

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verve Group Media SE
Ten Earlsfort Terrace
D02 T380 Dublin 2
Irland
Internet:www.verve.com
LEI Code:391200UIIWMXRLGARB95
Ende der MitteilungEQS News-Service

107468 09.10.2026 CET/CEST

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