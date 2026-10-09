EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.10.2026 / 15:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IE000ZVY0237
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Nasdaq First North
|SEK
|11.7471
|50,428
|592,384.35
|d) Aggregierte Informationen
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Nasdaq First North
|SEK
|11.7471
|50,428
|592,384.35
e) Datum des Geschäfts
06.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: Nasdaq First North
MIC: XSTO
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group Media SE
|Ten Earlsfort Terrace
|D02 T380 Dublin 2
|Irland
|Internet:
|www.verve.com
|LEI Code:
|391200UIIWMXRLGARB95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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