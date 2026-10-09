EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2026 / 14:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Ludger
Nachname(n):Overmeyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viscom SE

b) LEI

391200SDLDT1KJVFRV52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007846867

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,0200 EUR10.040,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,0200 EUR10.040,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGRM

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Internet:www.viscom.com
LEI Code:391200SDLDT1KJVFRV52
Ende der MitteilungEQS News-Service

107464 09.10.2026 CET/CEST

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