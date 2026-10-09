EQS-News: Cantourage und Green Karat vertiefen strategische Partnerschaft durch EU-GMP-Zertifizierung

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Cantourage und Green Karat vertiefen strategische Partnerschaft durch EU-GMP-Zertifizierung



09.10.2026 / 08:14 CET/CEST

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Exklusiver Produktzugang: Cantourage stärkt sein Premiumportfolio in Europa und festigt seine Rolle als Brücke zu europäischen Märkten für kanadische Produzenten.

Robustere Lieferkette: Direktimporte EU-GMP-zertifizierter Fertigprodukte erhöhen die Flexibilität und stärken die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

Zusätzliche Produktionskapazitäten: Die Verlagerung von Produktionsschritten zu zertifizierten Anbaupartnern schafft zusätzliche Kapazitäten.

Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) stärkt ihre Position als führende europäische Plattform für medizinisches Cannabis. Ihr langjähriger kanadischer Partner Green Karat hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 die EU-GMP-Zertifizierung erhalten. Cantourage unterstützte den Zertifizierungsprozess als Sponsor und Zertifizierungspartner und ist in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich der exklusive Vertriebspartner für die von Green Karat hergestellten Produkte.

Die Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Cantourage, führenden internationalen Cannabisproduzenten den Zugang zum europäischen Markt zu ermöglichen und zugleich durch exklusive Partnerschaften attraktive Produkte und Marken für seine europäischen Kernmärkte zu sichern.

Die Partnerschaft zwischen Cantourage und Green Karat basiert auf einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die EU-GMP-Zertifizierung hebt diese Zusammenarbeit auf die nächste Stufe: Cantourage wird von Green Karat hergestellte Fertigprodukte direkt aus Kanada gemäß EU-GMP-Standards importieren können. Dies kann dazu beitragen, dass die Produkte nach der Ernte schneller für Apotheken in ganz Europa verfügbar sind.

„Cantourage ist für uns seit vielen Jahren ein wichtiger und vertrauensvoller Partner in Europa. Das Unternehmen verbindet umfassende regulatorische Expertise mit einem starken Zugang zu den für uns relevanten europäischen Märkten und einem klaren Verständnis für hochwertige Cannabisprodukte. Die Zusammenarbeit mit Cantourage im EU-GMP-Zertifizierungsprozess war daher ein logischer nächster Schritt. Die Zertifizierung schafft die Grundlage dafür, unsere Produkte direkter und schneller zu Patienten in Europa zu bringen und unsere Präsenz in ganz Europa gemeinsam weiter auszubauen“, sagt Jen-Frederick Nadeau, Gründer und CEO von Green Karat.

„Green Karat ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner, und diese Zertifizierung markiert einen wichtigen nächsten Schritt in unserer Zusammenarbeit. Indem wir unsere Partner bei der EU-GMP-Zertifizierung unterstützen, schaffen wir eine flexiblere und widerstandsfähigere Lieferkette und stärken den Zugang zu hochwertigen Produkten für Patienten und Kunden in ganz Europa“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Zugleich bietet das Modell Cantourage konkrete strategische und operative Vorteile. Die Verlagerung von Produktionsschritten zu EU-GMP-zertifizierten Anbaupartnern verschafft Cantourage mehr Flexibilität entlang seiner Wertschöpfungskette und eröffnet zusätzliche Produktionskapazitäten. Eine breiter aufgestellte Produktion reduziert zudem operative Konzentrationsrisiken und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Damit schafft Cantourage die Voraussetzungen, sein Geschäft mit Premiumprodukten internationaler Partner effizient und skalierbar auszubauen.

Green Karat ist ein Beispiel für die umfassendere Zertifizierungsstrategie von Cantourage. Das Unternehmen arbeitet bereits mit weiteren führenden internationalen Produzenten an Zertifizierungsprozessen, deren Abschluss bis Ende 2026 erwartet wird. Cantourage stärkt damit weiter seine Rolle als Zertifizierungspartner und als Brücke zum europäischen Markt für kanadische und andere internationale Cannabisproduzenten.

Die Kombination aus exklusiven Partnerschaften, regulatorischer Expertise und einem internationalen Netzwerk hochwertiger Produzenten ist für Cantourage eine zentrale Säule seiner europäischen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Rolle als Bindeglied zwischen führenden internationalen Cannabisproduzenten und den europäischen Märkten weiter auszubauen.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48 EQS News ID: 2413024

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