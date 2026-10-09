EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht

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Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht



09.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Halbjahresbericht 2026

09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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