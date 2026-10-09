EQS-News: Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand

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Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand



09.10.2026 / 16:30 CET/CEST

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Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand

Luxemburg, 09. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. hat dem Antrag von Florian Sandner entsprochen, sein Amt als Chief Operating Officer (COO) vorzeitig und auf eigenen Wunsch niederzulegen.

Seine bisherigen Verantwortungsbereiche werden auf die verbleibenden Vorstandsmitglieder verteilt.

Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. bedauert die Entscheidung von Florian Sandner und spricht ihm seinen ausdrücklichen Dank für die erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten Jahren aus.

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt Sophie Badura Isabel Henninger Manager Communications & Telefon: +49 174 940 9955 Investor Relations E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: investor.relations@novem.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Novem Group S.A. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxemburg ISIN: LU2356314745 WKN: A3CSWZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg LEI Code: 222100KIY63U7PV8N251 EQS News ID: 2413448

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