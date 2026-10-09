EQS-News: Wondershare Filmora 16 macht professionelle Videoproduktion mit KI leichter zugänglich

EQS-News: Wondershare / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Wondershare Filmora 16 macht professionelle Videoproduktion mit KI leichter zugänglich



09.10.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, die Flaggschiff-Software von Wondershare für kreative Videoproduktion, hat Filmora 16 offiziell veröffentlicht. Unter dem neuen Leitgedanken „Mit Filmora & KI wie ein Profi schneiden" verbindet die neue Version KI-gestützte Funktionen mit professionellen Bearbeitungswerkzeugen. Ziel ist es, zeitaufwendige Arbeitsschritte zu reduzieren, Creatorn mehr Kontrolle über den Schnitt zu geben und professionelle kreative Möglichkeiten leichter zugänglich zu machen.

Filmora 16 erweitert den gesamten Video-Workflow – vom Verständnis und der Organisation des Ausgangsmaterials über die präzise Bearbeitung bis zur kreativen Gestaltung und finalen Ausgabe. Zu den Highlights zählen KI Medienanalyse für ein intelligenteres Verständnis des Materials, Kamera-Tracking und Farbmaske für präzisere Bearbeitung sowie 360°-Video-Reframing für mehr gestalterische Flexibilität. Zusammen mit weiteren neuen und optimierten Funktionen richtet sich Filmora 16 insbesondere an ambitionierte und aufstrebende Video-Creator, darunter YouTube-Creator und kleine Marketingteams, die anspruchsvollere Inhalte mit weniger Komplexität umsetzen möchten.

Ausgangsmaterial schneller verstehen

Bevor der eigentliche Schnitt beginnt, müssen Creator wissen, welches Material ihnen zur Verfügung steht. Aufnahmen stammen häufig von unterschiedlichen Geräten und liegen in verschiedenen Formaten vor. Bevor einzelne Assets in den finalen Schnitt gelangen, muss schnell erkennbar sein, welche Inhalte sie enthalten. Filmora 16 führt das Ausgangsmaterial in einem Workflow zusammen und erleichtert es, Inhalte zu analysieren, zu organisieren und gezielt wiederzufinden.

Wichtige Funktionen:

KI Medienanalyse & Intelligenter Medienordner – Die KI Medienanalyse erkennt zentrale visuelle Inhalte in Video- und Bildmaterial und generiert durchsuchbare Tags, Beschreibungen und Bearbeitungsvorschläge. Anschließend lassen sich analysierte Medien im Intelligenten Medienordner organisieren, filtern und schneller auffinden.

Mehrquellen-Aufnahme – Zeichnet Bildschirm, Kamera, Mikrofon und Systemaudio als separate Quellen auf, die direkt in die Bearbeitungs-Timeline übernommen werden können.

Spielaufzeichnung – Bietet einen eigenen Aufnahmemodus für unterstützte Spielfenster; das aufgezeichnete Material steht anschließend direkt zur Bearbeitung in Filmora bereit.

Professionelle Kontrolle gewinnen

Professionelle Bearbeitung bedeutet häufig, bewegte Motive zu verfolgen, einzelne Bildbereiche zu isolieren, mit mehreren Ebenen zu arbeiten oder Farben gezielt anzupassen. Filmora 16 bringt diese Steuerungsmöglichkeiten in einen leichter zugänglichen Workflow, ohne den Bearbeitungsprozess unnötig komplex zu machen.

Wichtige Funktionen:

Kamera-Tracking – Verfolgt Kopf, Körper oder einen frei definierten Bereich und ermöglicht Kamera-Folgeeffekte ohne aufwendiges manuelles Keyframing.

Farbmaske – Wendet Farbanpassungen gezielt auf ausgewählte Bildbereiche an und ermöglicht so eine präzisere lokale Farbgestaltung.

Spurmaske – Nutzt eine Ebene, um den sichtbaren Bereich einer anderen zu steuern, und erweitert damit die Möglichkeiten für Compositing-Effekte.

Automatische Farbkorrektur – Korrigiert häufige Farb- und Belichtungsprobleme automatisch.

Die eigene kreative Vision gestalten

Mit organisiertem Material und präziser Kontrolle über den Schnitt erweitert Filmora 16 die kreativen Möglichkeiten bei Bewegung, Text, Untertiteln und immersivem Videomaterial. So erhalten Creator mehr Spielraum, einen eigenständigen visuellen Stil zu entwickeln und ihre Ideen gezielt auf den Bildschirm zu bringen.

Wichtige Funktionen:

Videoanimation – Bietet In-, Out- und Combo-Animationen und mehr Kontrolle über Bewegungen innerhalb eines Clips, um Rhythmus und Übergänge flexibler zu gestalten.

360°-Video-Reframing – Ermöglicht es, den Bildausschnitt von 360°-Material neu zu bestimmen, Blickwinkel anzupassen sowie mit Keyframes und Kamerabewegungs-Presets dynamische Aufnahmen zu erstellen.

Intelligente Textkorrektur – Erkennt häufige Transkriptionsfehler, schlägt Korrekturen vor, kann wiederkehrende Fehler gemeinsam korrigieren und Begriffe in einem persönlichen Wörterbuch speichern.

Untertitelspur – Trennt Untertitel in eigene Spuren und erleichtert dadurch Bearbeitung, Gestaltung, Export und mehrsprachige Verwaltung.

Dynamische Untertitel – Nutzt visuelle Untertitelstile und Vorlagen, damit gesprochene Inhalte stärker Teil des visuellen Rhythmus eines Videos werden.

Keyframe Bewegungsunschärfe – Ergänzt Keyframe-basierte Bewegungen um Bewegungsunschärfe und lässt animierte Elemente natürlicher wirken.

Reibungsloser zum fertigen Ergebnis

Die letzte Phase der Videoproduktion umfasst häufig mehr als den Export einer einzelnen fertigen Datei. Projekte müssen zwischen Programmen ausgetauscht, verschiedene Versionen für unterschiedliche Einsatzzwecke erstellt oder Inhalte auf anderen Geräten weiterbearbeitet werden. Filmora 16 vereinfacht diese abschließenden Schritte.

Wichtige Funktionen:

XML Import/Export – Importiert kompatible Timeline-Strukturen in Filmora und exportiert Projekte für grundlegende softwareübergreifende Bearbeitungs-Workflows.

Batch-Export – Verarbeitet mehrere Exportaufgaben gemeinsam und reduziert wiederholte manuelle Arbeit bei der Ausgabe verschiedener Versionen.

Für Teams, die an strukturierteren kommerziellen Video- und Markenprojekten arbeiten, bietet Wondershare zudem Filmora.TV – ein browserbasiertes KI-Kreativstudio, das visuelle Planung, KI-gestützte Content-Erstellung, Bearbeitung und Teamzusammenarbeit in einem zentralen Workspace vereint. Die Plattform richtet sich an Agenturen, Brand-Teams und kommerzielle Creator, die einen durchgängigen Workflow von der ersten Idee bis zum produktionsreifen Video benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf Filmora.TV.

„KI verändert, was in der Videoproduktion möglich ist", sagt Christy Wu, Vice President bei Wondershare. „Mit Filmora 16 setzen wir unsere Investitionen darin fort, professionelle Kreativfunktionen intuitiver und leichter zugänglich zu machen. So erhalten Creator mehr Raum, sich auf ihre Ideen und ihr kreatives Handwerk zu konzentrieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie die Möglichkeiten von Kreativität erweitern sollte. Deshalb entwickeln wir Produkte, die mehr Menschen dabei unterstützen, zu gestalten, zu kommunizieren und ihre Ideen in die Welt zu tragen."

Wondershare Filmora 16 ist ab sofort für Creator verfügbar, die mehr professionelle Kontrolle und kreative Flexibilität in ihre Video-Workflows bringen möchten. Weitere Informationen zur neuesten Version finden Sie auf der offiziellen Wondershare Filmora Website.

Über Filmora

Wondershare Filmora wurde 2015 eingeführt und mit Blick auf eine intuitive Bedienung und flüssige Performance entwickelt. Die Software hat weltweit bislang fast 400 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen erreicht. Mit fortschrittlichen Funktionen für Content-Erstellung und Bearbeitung, mehr als 2.9 Millionen Kreativ-Assets, kommerziell nutzbarer Musik, Dynamic Captions, Videoanimationen und Vorlagen zählt Filmora zu den führenden Lösungen für Videobearbeitung. Kontinuierlich neue Werkzeuge machen die Videoproduktion effizienter und für unterschiedliche Erfahrungsstufen leichter zugänglich.

Über Wondershare

Wondershare ist ein 2003 gegründetes und weltweit bekanntes Softwareunternehmen für innovative Lösungen rund um Kreativität und Produktivität. Unter der Mission „Creativity Simplified" bietet das Unternehmen unter anderem Filmora, Virbo und SelfyzAI für Videobearbeitung, PDFelement für Dokumentenmanagement sowie EdrawMax und EdrawMind für Diagramme und visuelle Kommunikation. Über alle Produkte hinweg verzeichnet Wondershare mehr als 2 Milliarden kumulierte aktive Nutzer und ist in über 200 Ländern und Regionen präsent. Mit intuitiver Software und zeitgemäßen Kreativressourcen unterstützt Wondershare die nächste Generation von Creatorn dabei, kreative Möglichkeiten weltweit weiterzuentwickeln.

Wondershare-Logo.jpg?id=OA2994443

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wondershare-filmora-16-macht-professionelle-videoproduktion-mit-ki-leichter-zuganglich-302902480.html

09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2413276 09.10.2026 CET/CEST