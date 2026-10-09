EU-Minister erzielen Kompromiss zur zentralisierten Kapitalmarktaufsicht

Brüssel, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich auf einen Kompromiss zur Zentralisierung der Aufsicht über die meisten EU-Börsen geeinigt. Ziel des sogenannten Marktintegrationspakets (MISP) ist es, die Funktionsweise der EU-Kapitalmärkte zu verbessern. Die Vereinbarung vom Freitag zielt darauf ab, ‌die Zersplitterung der 27 unterschiedlichen Rechtssysteme zu verringern, die den Kapitalfluss regeln. Damit soll die EU für innovative Unternehmen attraktiver werden, die sich derzeit ⁠häufig für ⁠eine Verlagerung in die USA entscheiden.

Der Kompromiss unterscheidet sich jedoch von dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission für das Paket zur Marktintegration und -aufsicht. Dieser sah vor, dass sämtliche Börsen, großen zentralen Gegenparteien (CCPs) und Wertpapierzentralverwahrer (CSDs) von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in Paris beaufsichtigt werden sollten – anstatt wie bisher von nationalen ‌Behörden.

KLINGBEIL: "GANZ ENTSCHEIDENDER SCHRITT"

Die Idee bestand darin, eine einheitliche ‌Anwendung der EU-Vorschriften in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten und nationale Auslegungen zu beseitigen, um so Kosten und Bürokratie zu reduzieren. Deutschland sperrte sich jedoch gegen den Vorschlag, ⁠solange die Deutsche Börse nicht weiterhin der nationalen deutschen Aufsicht unterstand. Der ausgehandelte ‌Kompromiss sieht Schwellenwerte für das Handelsvolumen ⁠sowie Kriterien zur geografischen Präsenz vor, durch die die Deutsche Börse von der Aufsicht durch die ESMA ausgenommen werden kann.

Von der Regelung ausgenommen sind auch der Schweizer Börsenbetreiber SIX Group (zu dem die Börse Madrid ‌gehört), das französische Unternehmen Tradition sowie ⁠die zur Deutschen Börse gehörende elektronische ⁠Handelsplattform Tradegate.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil würdigte den Kompromiss als wichtigen Schritt hin zur europäischen Integration: "Es geht um neue Arbeitsplätze, um Innovationen und Wachstum. Dafür ist die Kapitalmarktunion ein echter Gamechanger." Die nun erzielte Einigung sei ein "ganz entscheidender Schritt" auf dem Weg dahin. "Das Paket ist das Herzstück der Gesetzgebung, mit der wir die Integration der europäischen Kapitalmärkte vorantreiben, damit Kapital leichter für Investitionen in Europa zur Verfügung steht", fügte der SPD-Politiker hinzu.

(Bericht von ⁠Jan Strupczewski, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)