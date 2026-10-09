Übernahme durch Unicredit

Commerzbank: EU-Kommission will im November entscheiden

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Die EU-Kommission will voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der italienischen Großbank Unicredit für ‌die Commerzbank entscheiden. Dies ging aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag ⁠hervor. ⁠Das Geldhaus hatte die Pläne bei den EU-Wettbewerbshütern zur Prüfung angemeldet.

Die EU-Wettbewerbshüter nehmen diese nun unter die Lupe. Das Bundeskartellamt hatte bereits ‌im vergangenen Jahr erklärt, ‌dass es sich nicht gegen die Übernahme stellen würde. "Wir sehen da (..) in ⁠wettbewerblicher Hinsicht keine Probleme", hatte Kartellamtschef ‌Andreas Mundt gesagt.

Unicredit hat Widerstand aus Deutschland überwunden

Unicredit ⁠bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um die Commerzbank und hat sich trotz des Widerstands aus ‌Deutschland einen ⁠Anteil von fast 50 ⁠Prozent an dem Frankfurter Institut gesichert. Inzwischen führen die beiden Großbanken Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

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