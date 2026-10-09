Commerzbank: EU-Kommission will im November entscheiden
(Reuters) - Die EU-Kommission will voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der italienischen Großbank Unicredit für die Commerzbank entscheiden. Dies ging aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervor. Das Geldhaus hatte die Pläne bei den EU-Wettbewerbshütern zur Prüfung angemeldet.
Die EU-Wettbewerbshüter nehmen diese nun unter die Lupe. Das Bundeskartellamt hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass es sich nicht gegen die Übernahme stellen würde. "Wir sehen da (..) in wettbewerblicher Hinsicht keine Probleme", hatte Kartellamtschef Andreas Mundt gesagt.
Unicredit hat Widerstand aus Deutschland überwunden
Unicredit bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um die Commerzbank und hat sich trotz des Widerstands aus Deutschland einen Anteil von fast 50 Prozent an dem Frankfurter Institut gesichert. Inzwischen führen die beiden Großbanken Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.