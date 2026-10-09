Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AB Science
|Bericht 2. Quartal 2026
|ADTEC PLASMA TECH.CO.LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Aeon Credit Services (Asia)
|Bericht 2. Quartal 2026
|BELC CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bic Camera
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Delta Air Lines
|Bericht 3. Quartal 2026
|FURUNO EL.
|Bericht 2. Quartal 2026
|JINS HOLDINGS INC.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|MTY Food Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|OSAKA ORG.CHEM.IND.
|Bericht 3. Quartal 2026
|OSG Corp.
|Bericht 3. Quartal 2026
|PONO CAPITAL THREE INC.
|Bericht 1. Quartal 2027
|TKM Grupp
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tryg Forsikring
|Bericht 3. Quartal 2026
|Yaskawa Electric
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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