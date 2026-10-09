Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.10.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AB ScienceBericht 2. Quartal 2026
ADTEC PLASMA TECH.CO.LTD.Bericht Geschäftsjahr 2026
Aeon Credit Services (Asia)Bericht 2. Quartal 2026
BELC CO. LTDBericht 2. Quartal 2026
Bic CameraBericht Geschäftsjahr 2026
Delta Air LinesBericht 3. Quartal 2026
FURUNO EL.Bericht 2. Quartal 2026
JINS HOLDINGS INC.Bericht Geschäftsjahr 2026
MTY Food GroupBericht 3. Quartal 2026
OSAKA ORG.CHEM.IND.Bericht 3. Quartal 2026
OSG Corp.Bericht 3. Quartal 2026
PONO CAPITAL THREE INC.Bericht 1. Quartal 2027
TKM GruppBericht 3. Quartal 2026
Tryg ForsikringBericht 3. Quartal 2026
Yaskawa ElectricBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Yaskawa Electric
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Tryg Forsikring
MTY Food Group
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AB Science
PONO CAPITAL THREE INC.
BELC CO. LTD
OSG Corp.
FURUNO EL.
Bic Camera
JINS HOLDINGS INC.
ADTEC PLASMA TECH.CO.LTD.
Aeon Credit Services (Asia)
OSAKA ORG.CHEM.IND.

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