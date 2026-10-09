Firmenpleiten steigen auch im Juli spürbar - Alle 19 Minuten eine Insolvenz

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist auch im Juli spürbar gestiegen und hat den höchsten Wert für diesen Monat seit 13 Jahren erreicht. Die Amtsgerichte registrierten 2373 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 8,0 Prozent mehr als ‌im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. "Alle 19 Minuten geht in Deutschland ein Unternehmen in die Insolvenz", sagte Mittelstandsexperte Marc Evers von ⁠der Deutschen ⁠Industrie- und Handelskammer (DIHK). Der Rekord zeige, dass die zwischenzeitliche wirtschaftliche Erholung die Breite der Wirtschaft bei Weitem nicht erfasse. "Der kleine Aufschwung droht auch nur von kurzer Dauer zu sein, denn er basiert überwiegend auf den hohen schuldenfinanzierten Staatsausgaben", sagte Evers. Die Politik müsse schnell nötige Reformen umsetzen.

Die ‌Statistiker wiesen darauf hin, dass die Anträge ‌erst nach der ersten Gerichtsentscheidung erfasst werden und der tatsächliche Antragszeitpunkt oft rund drei Monate zurückliegt. Für die ersten sieben Monate dieses Jahres ergibt sich ein ähnliches ⁠Bild. Insgesamt wurden 15.185 Unternehmensinsolvenzen registriert und damit 6,9 Prozent mehr als ‌im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger gingen ⁠jedoch zurück. Sie beliefen sich auf rund 21,9 Milliarden Euro, nach 31,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Den Statistikern zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten.

Besonders ‌betroffen von der Entwicklung waren bestimmte ⁠Wirtschaftszweige. Die höchste Insolvenzhäufigkeit gab es ⁠von Januar bis Juli im Bereich Verkehr und Lagerei mit 85,5 Fällen je 10.000 Firmen. Danach folgten das Gastgewerbe mit 70,0 und das Baugewerbe mit 62,9 Insolvenzen. Die durchschnittliche Insolvenzhäufigkeit über alle Branchen hinweg lag bei 42,8.

Eine gegenläufige Entwicklung zeigte sich bei den Verbraucherinsolvenzen. Ihre Zahl sank im Juli um 5,9 Prozent auf 7111. Von Januar bis Juli stieg sie jedoch binnen Jahresfrist leicht um 1,0 Prozent auf ⁠46.043.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)