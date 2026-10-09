Hoher Ölpreis stützt OMV - Sondersteuern und Verladeausfälle bremsen

Wien, 09. Okt (Reuters) - ⁠Der österreichische Energiekonzern OMV hat im dritten Quartal von hohen Ölpreisen und starken Raffineriemargen profitiert. Nicht erfolgte Rohölverladungen im Nahen Osten sowie Gegenwind bei der Kunststoff-Beteiligung Borouge International dürften die Ergebnisse jedoch dämpfen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Trading Update hervorgeht. Die ausgebliebenen Verladungen, in der Branche als Liftings bezeichnet, dürften das operative Ergebnis vor Sondereffekten im Energiegeschäft gegenüber ‌dem Vorquartal mit rund 100 Millionen Euro belasten. OMV erwartet, den Rückstand durch künftige Liftings wieder auszugleichen. An der Wiener Börse geriet die OMV-Aktie dennoch unter Druck und notierte 2,8 Prozent tiefer bei 72,05 Euro.

Die Gesamtverkaufsmenge ⁠an Kohlenwasserstoffen sank im ⁠dritten Quartal auf 225.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, nach 242.000 im Vorquartal und 306.000 ein Jahr zuvor. Die Produktion stieg gegenüber dem zweiten Quartal leicht auf 294.000 Barrel pro Tag, lag damit aber unter dem Vorjahreswert von 304.000 Barrel. Nach Einschätzung von Analysten übertraf sie jedoch die Erwartungen. Die Experten der Erste Group werteten das Trading Update als "leicht positiv" und verwiesen auf eine gemischte Entwicklung der Geschäftsbereiche.

RÜCKENWIND DURCH HOHE ÖLPREISE

Auf Jahressicht profitierte OMV von einem ‌höheren Ölpreisniveau. Der durchschnittliche Brent-Ölpreis lag im dritten Quartal mit 96,99 Dollar ‌je Barrel rund 40 Prozent über dem Vorjahreswert von 69,13 Dollar. Der von OMV realisierte Rohölpreis stieg entsprechend auf 93,60 Dollar je Barrel von 66,30 Dollar im Vorjahr, lag jedoch unter dem Niveau des starken zweiten Quartals. Sondersteuern auf Übergewinne in Österreich ⁠und Rumänien dürften den unbereinigten Nettogewinn um 150 bis 200 Millionen Euro schmälern. Das bereinigte operative Ergebnis bleibt davon ‌unberührt, während sich der Großteil der Auswirkungen auf den Cashflow ⁠erst 2027 bemerkbar machen dürfte.

Deutlich besser entwickelte sich das Raffineriegeschäft. Die europäische Referenzmarge stieg auf 37,50 Dollar je Barrel von 20,33 Dollar im Vorquartal, während die Auslastung auf 92 von 90 Prozent zunahm. Zudem legte der Kraftstoffabsatz um rund zehn Prozent auf 4,57 Millionen Tonnen zu. OMV rechnet auch mit einem ‌deutlich höheren Beitrag ihrer Beteiligungen am staatlichen Ölkonzern Adnoc aus ⁠Abu Dhabi, der schwächere Margen im Endkunden- und ⁠Gewerbegeschäft teilweise ausgleichen dürfte.

Im Chemiegeschäft erwartet OMV hingegen einen deutlichen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorquartal. Hauptgrund sei das schwächere Marktumfeld für die Kunststoff-Beteiligung Borouge International in allen Regionen. In das Gemeinschaftsunternehmen haben OMV und ihr Kernaktionär Adnoc die Unternehmen Borealis, Borouge und Nova Chemicals eingebracht, um den weltweit viertgrößten Polyolefin-Produzenten zu schaffen. Wegen des schwierigen Marktumfelds verschoben die Partner den ursprünglich für dieses Jahr geplanten Börsengang in Abu Dhabi bereits im März auf 2027.

Positiv auf den operativen Cashflow wirkte sich eine Dividende von Borouge International von rund 460 Millionen Euro aus. Belastet wurde dieser jedoch durch den Erwerb deutscher CO₂-Zertifikate für rund 200 Millionen Euro, der bereits im dritten statt wie ⁠üblich im vierten Quartal anfiel. Die Ergebnisse für das dritte Quartal legt OMV am 29. Oktober vor.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)