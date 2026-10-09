INDEX-MONITOR: Procredit ersetzt Nagarro im SDax ab 14. Oktober

dpa-AFX · Uhr
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ZUG (dpa-AFX) - Die Procredit Holding profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent . Dieser hält inzwischen gut 94 Prozent der Anteile. Die Untergrenze des Anteils nicht in festen Händen befindlicher Aktien für eine Notierung im SDax liegt aber bei zehn Prozent. Daher werde zum 14. Oktober Procredit Nagarro im Index der kleineren Werte ersetzen, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte./he

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