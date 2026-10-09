Insider: BASF-Offerte für Evonik "nicht das letzte Wort"

(Reuters) - Der Chemieriese BASF will Insidern zufolge im Ringen um eine Übernahme des Konkurrenten Evonik nicht lockerlassen. "Man kann davon ausgehen, dass die aktuelle Offerte nicht das letzte Wort ist", sagte ein Insider im Umfeld des Ludwigshafener Dax-Konzerns am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Wenn BASF mit Evonik ins Gespräch komme, sei eine Aufstockung der Offerte möglich, sagte eine zweite mit dem Vorgang vertraute Person. Die Aussagen dürften beim ‌Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung auf Interesse stoßen. Das Kuratorium der Kohle-Stiftung war am Mittag zu Beratungen zusammengekommen. "Das Kuratorium der RAG-Stiftung (hat sich)über das Übernahmeinteresse der BASF an Evonik vom Vorstand der RAG-Stiftung informieren lassen", teilte die Stiftung danach mit. Zu Details äußerte sie sich ⁠nicht.

BASF erwäge auch ⁠Zusagen an die Evonik-Belegschaft - unter anderem mit Blick auf Standorte, sagte ein Insider weiter. Im Umfeld der BASF wurde begrüßt, dass der Evonik-Großaktionär sich mit dem Interesse des Konzerns an Evonik beschäftigt habe, sagte eine weitere mit dem Vorgang vertraute Person aus dem Umfeld des Chemieriesen.

Ein Gremium des BASF-Aufsichtsrats berate ebenfalls über den Sachstand, hieß es weiter. BASF wollte die Angaben nicht kommentieren. Ein Evonik-Sprecher sagte, es gebe weiter keine Gespräche mit BASF.

Sondierungen laufen seit vergangenem Monat

BASF und der Essener Spezialchemiekonzern Evonik hatten im September Sondierungsgespräche bestätigt. Evonik hatte ‌Insidern zufolge aber Ende September ein erstes Übernahmeangebot des größeren Rivalen abgewiesen. BASF habe ‌damals rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie geboten, hatten Insider gesagt.

Das Essener Unternehmen wurde damit inklusive Schulden mit rund 14 Milliarden Euro bewertet - Evonik reichte dies nicht aus. Eine Schlüsselrolle bei einem möglichen Zusammenschluss fällt der RAG-Stiftung zu, die rund 43 Prozent an Evonik hält. Auch sie ⁠hatte bestätigt, von BASF angesprochen worden zu sein. Sie hatte zudem erklärt, sich von ihrem kompletten Anteil an Evonik trennen zu können. "Gemäß ‌Stiftungssatzung ist eine Komplettveräußerung der Evonik möglich", teilte die Essener Stiftung ⁠noch Ende September mit.

Zuvor hatte sie stets erklärt, ihren Anteil auf eine Sperrminorität von 25,1 Prozent abschmelzen zu wollen. Das Kuratorium beaufsichtigt die Stiftung, die mit ihrem Milliardenvermögen für die Folgekosten des beendeten Steinkohlebergbaus aufkommen muss.

Das Kuratorium der Stiftung wird von Politikern und Gewerkschaftern geprägt. Vorsitzender ist der CDU-Politiker Armin Laschet. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, die saarländische ‌Regierungschefin Anke Rehlinger, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und IG-BCE-Chef ⁠Michael Vassiliadis gehören dem Gremium unter anderem an.

Politik mischt sich ein

"Die Arbeitsplätze und ⁠die eigenständige Entwicklung des Unternehmens dürfen nicht in Frage gestellt werden", hatte die NRW-Landesregierung bereits erklärt. "Mit Blick auf die Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und die zukünftige strategische Entwicklung ... verfolgt die Landesregierung die aktuelle Debatte sehr aufmerksam", hatte ein Sprecher der Staatskanzlei gesagt. Evonik sei Arbeitgeber für mehr als 11.000 Beschäftigte in dem Bundesland.

Wüst habe sich für das Treffen des Kuratoriums am Freitag eingesetzt, sagte ein Insider. Er wird in NRW unter anderem von der NRW-SPD unter Druck gesetzt, die sich für einen Einstieg des Staates bei Evonik einsetzt. Das Thema wird am kommenden Mittwoch im NRW-Landtag erörtert.

Für die Beschäftigten und Standorte beider Konzerne müsse es Zukunftsperspektiven und Investitionszusagen geben, hatte die Gewerkschaft IG BCE gefordert. BASF ist nun offenbar bereit, mit Zusagen an die ⁠Belegschaft Evoniks auf die Bedenken einzugehen. Die Essener beschäftigen weltweit etwa 31.000 Menschen, bei BASF sind es rund 95.000.