Internationaler Strafgerichtshof: US-Sanktionen sind Angriff auf Rechtsordnung

Den ⁠Haag, 09. Okt (Reuters) - Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die von der US-Regierung verhängten Sanktionen scharf kritisiert und seine Mitgliedstaaten aufgerufen, die Arbeitsfähigkeit des Gerichts ‌zu sichern. Die Ankündigung der US-Regierung sei ein Versuch, den Gang der Justiz zu blockieren ⁠und das ⁠Gericht an der Erfüllung seiner Aufgaben zu hindern, erklärte der IStGH am Freitag. "Es ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die Fundamente der internationalen Rechtsordnung", hieß es ‌in einer Erklärung des Gerichts ‌mit Sitz in Den Haag.

Die stellvertretende Anklägerin Nazhat Shameem Khan sagte der Nachrichtenagentur Reuters zudem, die ⁠Strafmaßnahmen müssten verurteilt werden, sie würden die Ermittlungen ‌jedoch nicht aufhalten. Die ⁠US-Regierung unter Präsident Donald Trump verhängte am Freitag nach Reuters-Informationen weitreichende Sanktionen gegen den IStGH, die auch Dienstleister des Gerichts ‌treffen können. Washington ⁠reagierte damit unter anderem ⁠auf die im vergangenen Jahr erlassenen Haftbefehle gegen israelische Regierungsvertreter wie Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Der IStGH wurde 2002 zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Völkermord gegründet und hat 125 Mitgliedstaaten, darunter alle EU-Länder sowie fast alle Nato-Mitglieder mit Ausnahme der USA und der ⁠Türkei.

(Bericht von Bart MeijerBearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Jörn Poltz.Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)