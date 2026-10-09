IRW-News: ACCESS Newswire: Die Miami Fashion Week® feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Jubiläumsausgabe vom 13. bis 18. Oktober 2026

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die Miami Fashion Week® feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Jubiläumsausgabe vom 13. bis 18. Oktober 2026

MIAMI, FL (Oktober 2026) - / ACCESS Newswire / Die Miami Fashion Week® (MIAFW) feiert vom 13. bis 18. Oktober 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem Programm aus Modenschauen, Branchengesprächen und Sonderveranstaltungen, das internationale Designer, Talente aus Lateinamerika und die Kreativszene Miamis zusammenbringt. Seit einem Jahrzehnt fungiert die MIAFW als Brücke zwischen Miami und der internationalen Modebranche. Sie setzt sich für die Förderung von Designern ein und erweitert zugleich den Dialog über den Laufsteg hinaus auf Themen wie Nachhaltigkeit, Technologie, Bildung und kulturellen Austausch.

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Die Jubiläumsausgabe vereint internationale Designer, lateinamerikanische Talente, Modeinnovationen und ein neues Stitch Lab-Einkaufserlebnis

In den vergangenen zehn Jahren hat die MIAFW mit wegweisenden Initiativen an der Schnittstelle von Mode, Nachhaltigkeit und Technologie neue Maßstäbe gesetzt. Der 2017 ins Leben gerufene MIAFW Summit schuf eine Plattform für den Dialog und die Wissensvermittlung über die sich wandelnden Herausforderungen und Chancen der Branche. Aufbauend auf dieser Vision läuteten die im Mai 2026 eingeführten Virtual Fashion Awards ein neues Kapitel der digitalen Kreativität und Innovation ein. Bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe wird diese Vision auf dem Laufsteg Wirklichkeit: Wettbewerbsgewinner Jhoan Sebastian Grey wird seine Kollektion im Rahmen einer Modenschau präsentieren, die ihm als Teil seines Preises zugesprochen wurde.

Das zehnjährige Jubiläum der Miami Fashion Week ist ein unglaublich bedeutender Meilenstein, sagt Lourdes Fernandez-Velasco, Executive Director der Miami Fashion Week. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir eine Plattform aufgebaut, die Designer, Kreative und führende Branchenvertreter aus aller Welt miteinander verbindet und gleichzeitig tief in Miami verwurzelt ist. Die anhaltende Unterstützung durch Miami-Dade County, nun bereits im vierten Jahr in Folge, sowie die Unterstützung durch die Stadt Miami Beach und unsere Partnerschaft mit dem Miami Dade College haben maßgeblich dazu beigetragen, dieses Fundament zu stärken und unsere Wirkung weiter auszubauen. Mit diesem Jubiläum feiern wir alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und richten zugleich den Blick auf die Zukunft der Mode.

Die Jubiläumsausgabe wird die Mode in der gesamten Stadt in den Mittelpunkt rücken - von Modenschauen an verschiedenen Veranstaltungsorten in Miami und dem MIAFW Summit in Partnerschaft mit dem Miami Fashion Institute bis hin zur jährlichen Miami Fashion Week Gala. Erstmals wird in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Stitch Lab ein Shopping-Erlebnis im Rahmen der MIAFW angeboten: ein dreitägiges Pop-up-Event auf der Miracle Mile in Coral Gables, bei dem mehr als 20 Marken vertreten sein werden und Besucher die Möglichkeit haben, die teilnehmenden Labels kennenzulernen und deren Produkte zu erwerben. Gemeinsam unterstreichen diese Veranstaltungen Miamis Rolle als Treffpunkt für Mode, Kultur und Kreativität und bringen etablierte Branchenvertreter mit aufstrebenden Talenten, Studierenden und der breiten Öffentlichkeit zusammen.

Programm-Highlights

· Di., 13. Okt.

o Pressekonferenz - 9:30 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College. Zu den Rednern gehören: Steven Meiner, Bürgermeister von Miami Beach, Vince Lago, Bürgermeister von Coral Gables, Kommissar Oliver Gilbert, Madeline Pumariega, Präsidentin des Miami Dade College, und Andres Otalora (Modedesigner).

Designer werden anwesend sein und für Interviews zur Verfügung stehen.

Miami Fashion Week Gala mit Andres Otalora, mit einem besonderen Auftritt der Latin-Grammy-Preisträgerin Joaquina - 18:00 Uhr | Queen Miami Beach

Dies ist eine kostenpflichtige Veranstaltung zugunsten des Miami Fashion Institute des Miami Dade College.

· Mi., 14. Okt.

o MIAFW- Summit mit dem Miami Fashion Institute - 12:00-18:00 Uhr | Miami Dade College, Wolfson Campus

o Der jährliche Summit bringt führende Persönlichkeiten der Modebranche, Creatives und Innovatoren zusammen, um in Gesprächen die Zukunft von Mode, Technologie, Nachhaltigkeit und digitaler Innovation zu erörtern.

· Do., 15. Okt.

o Jenny Polanco Modenschau - 15:00 Uhr | Mr. C Coconut Grove

o MIAFW x Stitch Lab, präsentiert und veranstaltet von Terranova - 18:30 Uhr | 350 Miracle Mile, Coral Gables

· Fr., 16. Okt.

o MIAFW x Stitch Lab Pop-up - 10:00 - 18:00 Uhr | 350 Miracle Mile, Coral Gables

o Jacqueline Then Modenschau - 17:30 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

o Modenschau von Giannina Azar - 19:00 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

o Jhoan Sebastian Grey Modenschau - 20:30 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

· Sa., 17. Okt.

o MIAFW x Stitch Lab Pop-up - 10:00-18:00 Uhr | 350 Miracle Mile, Coral Gables

o Modenschau von Vero Diaz - 17:30 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

o Yenny Bastida Modenschau - 19:00 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

o Efraín Mogollón Modenschau - 20:30 Uhr | Freedom Tower am Miami Dade College

o Abschlussparty - 21:00 Uhr

· So., 18. Okt.

o MIAFW x Stitch Lab Pop-up - 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | 350 Miracle Mile, Coral Gables

o Sitka Semsch Modenschau - 12:00 Uhr | Miracle Mile

Jenseits des Laufstegs: MIAFW x Stitch Lab, präsentiert und veranstaltet von Terranova

Zum ersten Mal schließen sich die Miami Fashion Week und Stitch Lab zusammen, um vom 16. bis 18. Oktober in der 350 Miracle Mile in Coral Gables einen kuratierten Pop-up-Store zu veranstalten und das MIAFW-Erlebnis über den Laufsteg hinaus zu erweitern. Diese Veranstaltung bietet Designern die Möglichkeit, ihre Kollektionen zu präsentieren, zu verkaufen und direkt mit Verbrauchern, Einkäufern, Stylisten, Content-Erstellern, Trendsettern aus Miami und den Medien in Kontakt zu treten. Mit mehr als 20 internationalen Designern bietet die Veranstaltung Besuchern die Möglichkeit, Designer persönlich kennenzulernen, neue Kollektionen zu entdecken und im Vorfeld der Weihnachtszeit Konfektionsmode, Abendmode, Handtaschen, Schuhe und Schmuck zu erwerben. Zu den teilnehmenden Designern und Marken gehören NNT, Amarante, IT Shoes, Entos, Ana + Maria, Marea Alta, Paola Pacheco, Francesca Miranda, Maria Angelica Guerra, Muzaluci, Pampa, Adriana Fernandez, Nerea, Ojo de Leon, Beatriz de la Camara, Jhoan Sebastian Grey, Renata Lozano, Vero Diaz, Andres Otalora, Yenny Bastida, Alta Shoes, Jenny Polanco, Adriana Cobo und Hara. Über den Laufsteg hinaus bringt die MIAFW 2026 die Mode direkt zum Verbraucher.

Unterstützt vom Miami-Dade County, dem Miami Dade College und Rooted in Inclusivity

Mit der anhaltenden Unterstützung von Miami-Dade County positioniert die MIAFW Miami als Drehscheibe von Weltklasse für die Modebranche. Die Veranstaltung zieht nicht nur weltweite Aufmerksamkeit auf sich, sondern bietet auch eine starke Plattform für lateinamerikanische Talente, Inklusion und kulturelle Vielfalt und stärkt damit Miamis Rolle als wichtiger Treffpunkt zwischen Nord- und Südamerika.

Von Laufstegshows und einer festlichen Gala bis hin zu Gesprächen über Mode, Nachhaltigkeit und Technologie sowie einem neuen Einkaufserlebnis auf der Miracle Mile in Zusammenarbeit mit Stitch Lab - das Programm zum 10-jährigen Jubiläum der Miami Fashion Week bringt Mode auf spannende neue Weise in die Stadt. Dieser Meilenstein bietet auch die Gelegenheit, den Sponsoren und Partnern zu danken, die die Entwicklung der Veranstaltung im Laufe der Jahre mitgestaltet haben, darunter Miami-Dade County, das Miami Dade College, die Stadt Miami Beach, Mr. C Miami Coconut Grove und der Miami International Airport, deren Unterstützung zum Aufbau einer Plattform beigetragen hat, die Miami mit der globalen Modegemeinschaft verbindet.

Über die Miami Fashion Week®

Die Miami Fashion Week® (MIAFW) ist offiziell im Fashion Calendar Important Dates des CFDA neben New York, London, Paris und Mailand anerkannt. Mit ihren Wurzeln in Mode, Kunst, Nachhaltigkeit und Innovation schlägt die MIAFW eine Brücke zwischen den Kontinenten, indem sie lateinamerikanische Designer, internationale Talente und Miamis eigene Kreativszene in den Mittelpunkt rückt. Im Jahr 2026 feiert die MIAFW ihr 10-jähriges Jubiläum und blickt damit auf ein Jahrzehnt zurück, in dem sie Designer, Branchenführer und Publikum durch Mode in Miami miteinander verbunden hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.miamifashionweek.com. Folgen Sie uns auch unter @miamifashionweek.

LORA PR

Laura Neroulias

laura@lorapr.com

QUELLE: THE FASHION SHOWS LLC

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