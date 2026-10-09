IRW-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

IRW-PRESS: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

Frankfurt am Main (IRW-Press/09.10.2026) -

German Tech Holding Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

* Finanzierung der Zeichnung einer Beteiligung an der Zirnostics GmbH

* Bezugsrecht im Verhältnis 1:3 zu einem Bezugskurs in der Spanne von 0,07 0,21 Euro pro Aktie

* Volle Aktienplatzierung bereits durch Backstop-Order gesichert

* Verdopplung der Marktkapitalisierung

* Veränderung des geschätzten NAV pro Aktie

Frankfurt am Main, 9. Oktober 2026 Die persönlich haftende Gesellschafterin der German Tech Holding (GTH), einer in 2012 gegründeten und im August 2026 umfirmierten Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. August 2024 unter TOP 8 e) gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bzw. TOP 10 b) gemäß § 71c Abs. 2 AktG beschlossen, ihren Aktionären den Bezug eigener Aktien anzubieten.

Die GTH bietet ihren Aktionären vom 13. Oktober 2026 bis 27. Oktober 2026 den Bezug von bis zu 34,2 Mio. eigenen Aktien zum Bezugspreis mit einer Preisspanne von 0,07 bis 0,21 Euro an und führt ein Bookbuilding durch. Das Formular für den Bezug bzw. den Aktienkaufantrag steht ab 12. Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft (

https://germantechholding.com) unter der Rubrik "Für Aktionäre" zum Download zur Verfügung. Der finale Bezugskurs wird am 20. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung und am 22. Oktober 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Gesamterlös-volumen beträgt mithin bis zu 7,2 Mio. Euro. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:3, das heißt, je eine Aktie berechtigt zum Erwerb von drei (eigenen) Aktien der Gesellschaft. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der GTH und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Christoph Gerlinger, die Mitglieder seiner Familie bzw. die Vehikel der genannten Personen haben erklärt, unabhängig vom festzusetzenden finalen Bezugskurs eigene Aktien im Verhältnis von mindestens 1:3 zu erwerben.

Der Gesellschaft liegt bereits eine sogenannte Backstop-Verpflichtung einer Aktionärin, der GG Beteiligungen UG vor, mit der sich diese verpflichtet hat, bei Kursfestsetzung am unteren Ende der Kursspanne sämtliche zum Erwerb angebotenen, nicht von Aktionären der GTH bezogenen GTH-Aktien zu erwerben, sodass der Platzierungserfolg bereits gesichert ist. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

Zu dem öffentlichen Angebot wird die GTH am 12. Oktober 2026 ein Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 auf ihrer Website unter

https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen.

Die Erlöse aus der Veräußerung eigener Aktien sollen zur Wahrnehmung der am 7. Oktober 2026 veröffentlichten, aus Sicht der Geschäftsführung einzigartigen und die GTH potenziell künftig prägenden Biotech-Beteiligungsopportunität durch Zeichnung einer Barkapitalerhöhung der Zirnostics GmbH (

https://germantechholding.com/index.php/pressemitteilung-vom-7-oktober-2026/)sowie zur Wahrung der Liquidität der Gesellschaft bis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen, bis zur Durchführung einer weiteren Finanzierungsmaßnahme oder bis zur teilweisen oder vollständigen Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen gegen die SGT Capital-Gruppe in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. Euro verwendet werden. Von diesen Forderungen sind nach Ansicht der GTH 3,0 Mio. Euro überfällig.

Die GTH beabsichtigt, Kaufanträge in Abhängigkeit von den auf den eingehenden Aktienkaufanträgen angegebenen Kursen im Interesse der Gesellschaft nur in dem Umfang anzunehmen, der ihren Kapitalbedarf deckt. Sie wird den Bezugspreis entsprechend festlegen, kann darunter liegende Kaufanträge nicht berücksichtigen und behält sich somit zugleich vor, weniger Aktien zu veräußern als in dem angekündigten öffentlichen Bezugsangebot von ihr angeboten werden. Aktionäre der GTH besitzen Bezugsrechte und haben Anspruch auf Annahme ihres Kauf-/Überbezugsantrags mithin nur, soweit der für den Bezug oder Kauf/Überbezug gebotene Preis nicht unter dem festzusetzenden Bezugspreis liegt und soweit der Kaufantrag durch Bezugsrechte gedeckt ist.

Um sich gegen eine Verwässerung ihres Anteilsbesitzes zu schützen, haben Aktionäre die Möglichkeit, im Aktienkaufantrag die zu wählen und dort mindestens die Aktienzahl einzutragen, die ihrem dreifachen Aktienbestand entspricht. Alternativ oder kumulativ haben sie unter die Möglichkeit, einen Aktienerwerbs-/Überbezugswunsch mit Kurslimit einzutragen, dessen Erfüllung durch die GTH jedoch nicht gesichert ist.

Nach Durchführung der Aktienplatzierung verbleiben der GTH mindestens 701.800 eigene Aktien und stehen bis zu 45.600.000 GTH-Aktien aus.

Die Marktkapitalisierung verdoppelt sich ceteris paribus am unteren Ende der Bezugspreisspanne und könnte sich je nach Annahmevolumen am oberen Ende sogar vervierfachen.

Der von der Geschäftsleitung geschätzte NAV pro Aktie verändert sich durch die Vervierfachung der Anzahl ausstehender Aktien und den Platzierungserlös ceteris paribus am unteren Ende der Bezugspreisspanne auf gut 0,40 Euro und könnte je nach Annahmevolumen am oberen Ende auch den doppelten Wert erreichen.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaSbasierten WhiteLabelLösung PropNow für digitale Bieter und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für SeniorenPflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dedizierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT CapitalGruppe in Höhe von 6,1Mio.Euro.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com (

https://germantechholding.com/index.php/uber-uns/)

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß

m.gross@rosenbergsc.com

(Ende)

Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@germantechholding.com

Website: germantechholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

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