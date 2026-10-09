Kanzler drückt beim Thema Rente aufs Tempo

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz dringt auf eine möglichst rasche Verabschiedung des Rentenpakets. "Der Kanzler treibt an, an der Stelle", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin. "Wir sind sehr, sehr fest entschlossen, das umzusetzen." Hintergrund ist ein ‌Medienbericht, dass der Kanzler angeblich die Verabschiedung auf das kommende Jahr verschoben habe. Dies war in der Bundesregierung gegenüber Reuters bereits am Donnerstagabend ⁠dementiert worden. ⁠Das Arbeitsministerium, das einen Gesetzentwurf vorlegen muss, erklärte, dies werde noch im Herbst geschehen, ließ aber den genauen Zeitpunkt offen. Die Union kritisiert, dass sich Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bereits seit Anfang Juli mit der Umsetzung Zeit lasse. Eine Ministeriumssprecherin verwies auf die komplexe Materie.

Die Umsetzung der Vorschläge ‌der Rentenreform-Kommission ist weitgehend geeint. Offen ist aber ‌etwa noch, welche Härtefall- und Übergangsregeln es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren geben soll. Merz hatte erneut betont, dass er auf "das Ende der in ⁠Wahrheit unsozialen abschlagsfreien Frühverrentung" bestehen werde. Diese könnten sich die Rentenversicherung und ‌die Volkswirtschaft nicht mehr leisten. In ⁠der SPD drängt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wiederum darauf, die abschlagsfreie Rente beizubehalten.

Angestrebt wird nach Reuters-Informationen, dass sich die Regierung noch vor Ende Oktober mit der Rentenreform befassen soll, die die Union möglichst ‌in einem Paket verabschieden will. ⁠Dazu muss das Arbeitsministerium kommende Woche ⁠aber einen Vorschlag vorlegen. Wenn ein Kabinettsbeschluss erst im Dezember möglich sei, würde sich der Beschluss im Bundestag in das kommende Jahr verschieben.

Der Kanzler hatte auf einer "Handelsblatt"-Veranstaltung am Mittwoch gesagt, er hoffe, dass die großen Reformprojekte "im Frühjahr nächsten Jahres in trockenen Tüchern" seien. Er wolle, "dass wir noch in diesem Jahr wenigstens beide Teile in groben Zügen im Kabinett, sei es durch Eckpunkte, sei es durch einen Gesetzentwurf, verabschiedet haben." ⁠Dies war als Plädoyer für eine Verschiebung interpretiert worden.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)