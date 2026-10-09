KI-Comeback. Drosselt Apple die iPhone 18 Produktion?

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Die Wall Street versucht zum Wochenschluss die Tech-Schwäche vom Vortag abzuschütteln. Auslöser des Abverkaufs war die Meldung, OpenAIs annualisierter Umsatz liege nur bei rund 50 statt 70 Milliarden US-Dollar. Wie dem auch sei, ging es vor allem um die unterschiedliche Berechnung von Brutto- und Nettoumsätzen, nicht um einen abrupten Einbruch der Nachfrage. OpenAI peilt bis Jahresende weiterhin rund 70 Milliarden US-Dollar Nettoumsatz auf annualisierter Basis an. Rückenwind für den KI-Komplex liefert zudem Lumentum: Der Konzern bezeichnet optische Komponenten aufgrund der enormen KI-Nachfrage bis 2029 als praktisch ausverkauft. Belastend wirkt dagegen Apple, das laut Nikkei die Komponentenbestellungen für das iPhone 18 wegen schwächerer Nachfrage um mindestens 15 Prozent reduziert. Gleichzeitig greift SpaceX mit Starlink Mobile den US-Mobilfunkmarkt an und setzt damit AT&T, Verizon und T-Mobile unter Druck. Die Aktien von Delta Airlines tendieren nach den Zahlen schwächer, vor allem wegen der verfehlten Aussichten. Mit zehnjährigen US-Staatsanleihen bei rund 5,25 Prozent und Brent bei etwa 103 US-Dollar bleibt das Makroumfeld anspruchsvoll. Der nächste große Test folgt kommende





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