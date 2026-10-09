Klingbeil: Wollen auch nach Schnabel-Abgang in EZB-Spitze "stark repräsentiert" sein

Reuters · Uhr
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Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Auch nach dem vorzeitigen Abgang der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel Anfang 2027 erhebt Deutschland Anspruch auf einen Posten im Führungsgremium der Europäischen Zentralbank. Das machte Finanzminister Lars Klingbeil ‌am Freitag in Luxemburg am Rande des Eurogruppentreffens klar. "Ich merke in den bilateralen Gesprächen hier, dass jede Kollegin ⁠und jeder ⁠Kollege sehr klar ist, dass Deutschland in der EZB eine Rolle spielt." Die Bundesregierung werde Wert darauf legen, dass Deutschland auch künftig in den Führungsgremien der EZB "stark repräsentiert" sein werde. Er stimme sich eng mit Bundeskanzler ‌Friedrich Merz ab, was alle Fragen ‌rund um die EZB angehe: "Und da werden wir natürlich auch einen Vorschlag aus Deutschland haben", sagte Klingbeil.

Der Vorsitzende der Gruppe ⁠der Finanzminister der Eurozone, Kyriakos Pierrakakis, bat die 21 Länder ‌der Eurozone am Donnerstagabend, ⁠bis zum 28. Oktober Kandidaten für den Posten der Deutschen zu benennen. Schnabel tritt Anfang 2027 vorzeitig ab und wechselt zum Internationalen Währungsfonds. Laut der EZB ‌wird der Schritt am ⁠3. Januar 2027 wirksam.

Die Mitglieder ⁠des Direktoriums werden von den Staats- und Regierungschefs der Eurozone ernannt, üblicherweise einzeln. 2027 werden allerdings auch der EZB-Präsidentenposten und die Position des Chefvolkswirts neu besetzt, sodass eine Paketlösung naheliegt. Die Amtszeit von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane endet am 31. Mai 2027. Das Mandat von EZB-Präsidentin Christine Lagarde läuft bis zum 31. Oktober 2027. ⁠Allerdings halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Französin vorzeitig zurücktreten könnte.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Andreas Rinke, redigiert von Thomas ‌Seythal)

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