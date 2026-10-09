Mehr Geld für energieeffizientes Bauen

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung stockt bestimmte Fördermittel im Wohnungsneubau auf. Für das Förderprogramm EH55-Plus für Effizienzhäuser werde es mehr Geld geben, teilte das Bundesbauministerium am Freitag mit, ohne eine konkrete Summe zu nennen. "Wegen der ‌hohen Nachfrage in den vergangenen Monaten wäre das ursprünglich eingeplante Budget von 800 Millionen Euro voraussichtlich noch vor Jahresende ausgeschöpft gewesen." ⁠Der Spitzenverband ⁠der Wohnungswirtschaft GdW erklärte, man begrüße die Entscheidung der Regierung, die Förderung "um 250 Millionen Euro aufzustocken und damit die Fortführung des Programms bis zum Jahresende zu ermöglichen". Es sei entscheidend, dass bereits genehmigte Bauvorhaben auch realisiert werden könnten, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko. In ‌Branchenkreisen hieß es, es gehe um zusätzliche ‌200 bis 250 Millionen Euro.

Seit dem Programmstart im Dezember 2025 wurden nach Ministeriumsangaben rund 52.100 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von rund ⁠4,9 Milliarden Euro gefördert. Die Nachfrage sei in den vergangenen Monaten ‌deutlich gestiegen, deshalb stelle man zusätzliche ⁠Mittel bereit, erklärte Bundesbauministerin Verena Hubertz. "Wer eine Baugenehmigung in der Tasche hat, kann weiter darauf setzen: Die Förderung kann bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden." Bezuschusst werden der ‌Neubau und der Ersterwerb von ⁠Wohn- und Nichtwohngebäuden im sogenannten Effizienzhaus- ⁠beziehungsweise Effizienzgebäudestandard 55. Die Wärmeerzeugung muss hier zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) bescheinigte Hubertz Pragmatismus, Haushaltsspielräume für den Wohnungsbau zu nutzen. Das ursprüngliche Förderbudget wäre "voraussichtlich bereits kommende Woche ausgeschöpft gewesen", erklärte HDB-Präsident Olaf Demuth. Der mittelständische Bauverband ZDB begrüßte, dass Familien und Investoren nun Planungssicherheit hätten: "Damit ist die drohende Förderlücke erstmal vom Tisch."

(Bericht von Klaus ⁠Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)