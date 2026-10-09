Merz und Klingbeil verurteilen Schröders Geburtstags-Besuch bei Putin scharf

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) haben sich empört über den Besuch des früheren Regierungschefs Gerhard Schröder bei Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert. "Putin allein ist für den Krieg in der Ukraine verantwortlich", sagte ‌der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin. Putins Befehle sorgten tagtäglich "für unermessliches Leid, für zivile Opfer, für Familien, die ⁠auseinandergerissen werden, ⁠für Tote und Verwundete." Der Bundeskanzler sei empört und finde, dass es vor diesem Hintergrund "geradezu unmoralisch" sei, dass Schröder an einem solchen Tag mit Putin gefeiert habe. Dieser Besuch sei "völlig inakzeptabel", sagte auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil der "Süddeutschen Zeitung". "Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die ‌Ukraine und hat unermessliches Leid über die ‌Menschen dort gebracht", fügte der Finanzminister hinzu.

Schröder hatte Putin zu dessen 74. Geburtstag in Moskau besucht. "Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach ⁠Hause ein", teilte der Kreml über seinen Telegram-Kanal mit und veröffentlichte ein ‌Foto der beiden. Schröder war ⁠zuvor in den Aufsichtsrat der russischen Supermarktkette Globus eingezogen. Der Regierungssprecher betonte, dass die Bundesregierung nicht über die Reise informiert war und Schröder auch kein irgendwie geartetes Verhandlungsmandat habe.

Bundeskanzler Merz ‌habe mehrfach in den vergangenen Tagen ⁠darauf hingewiesen, dass man zu ⁠Gesprächen mit Moskau bereit sei, betonte der Sprecher. Er verwies auch auf ein Treffen von Außenminister Johann Wadephul mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. "Wir tun alles, was diplomatisch möglich ist, um Russland dazu zu bewegen, ernsthaft mit uns, mit den Europäern, mit der Ukraine, natürlich auch mit den Amerikanern über Wege zufrieden zu sprechen." Aber die Bereitschaft der russischen Seite zu einer friedlichen Lösung ⁠sei nicht erkennbar.

(Bericht von Andreas Rinke. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)