Musalem (Fed): Weitere Zinserhöhungen gegen Inflation nötig

New York, ⁠08. Okt (Reuters) - Die US-Notenbank Fed muss nach Einschätzung des regionalen Notenbankchefs von St. Louis, Alberto Musalem, die Zinsen weiter anheben, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zu drücken. "Um die Inflation zeitnah wieder auf den Zielwert zu ‌bringen, ist eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich", sagte Musalem am Donnerstag auf einer Veranstaltung in New York. Wenn man von einem Zeitraum ⁠von etwa ⁠18 Monaten ausgehe, deute dies auf Zinserhöhungen in den kommenden sechs bis neun Monaten hin. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed Ende Oktober wollte sich Musalem, der in diesem Jahr nicht im Offenmarktausschuss (FOMC) stimmberechtigt ist, nicht festlegen. Er gehe unvoreingenommen in jede Sitzung und habe das Ergebnis ‌nicht vorweggenommen, erklärte er.

An den Finanzmärkten wird ‌weithin erwartet, dass die Notenbank den Leitzins im Oktober in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen wird. Die Fed hatte die Zinsen zuletzt Mitte September ⁠angehoben. Für das Jahresende hatte sie dabei einen weiteren Zinsschritt nach oben signalisiert. ‌Zuletzt hatten jedoch der New Yorker ⁠Fed-Chef John Williams und Fed-Vizechef Philip Jefferson erklärt, es gebe keine Eile, während die Notenbank neue Wirtschaftsdaten auswerte. Investoren rechnen nunmehr mit einer Zinserhöhung im Dezember.

Musalem betonte zudem, dass die Finanzierungsbedingungen trotz des ‌jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen weiterhin das ⁠Wirtschaftswachstum stützten. Der Renditeanstieg sei kein ⁠Zeichen für einen Vertrauensverlust der Investoren in die Fed, sondern spiegele die Erwartung höherer Realzinsen in einer starken Wirtschaft wider. Getrieben werde dies zudem durch hohe Investitionen im Technologiesektor und den großen Finanzierungsbedarf des Staates. In diesem Zusammenhang warnte Musalem vor den hohen Schulden der US-Regierung. Diese befinde sich seit fast zwei Jahrzehnten auf einem nicht nachhaltigen finanzpolitischen Kurs. Es bestehe das Risiko, dass die hohe staatliche Kreditaufnahme der Wirtschaft ⁠schaden könnte.

(Bericht von Michael S. Derby, geschrieben Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)