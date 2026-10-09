Nasdaq bricht ein – warum Heiko Behrendt trotzdem auf LONG setzt!

Nasdaq im Ausnahmezustand! Nach neuen Allzeithochs bei rund 31.365 Punkten nimmt die Nervosität an den US-Börsen deutlich zu. Bereits vor der offiziellen Handelseröffnung verliert der Nasdaq zeitweise rund 350 Punkte. Droht jetzt eine größere Korrektur oder nutzen die Käufer den Rücksetzer für die nächste Rally? Auch der DAX zeigt sich extrem volatil, fällt zunächst bis an das Tief vom 1. Oktober zurück und startet anschließend eine kräftige Gegenbewegung. Im heutigen Trader Circle analysieren wir die entscheidenden Kursmarken und begleiten die US-Börseneröffnung live.

Live-Trading im Nasdaq: Schnelle Gewinne, plötzliche Richtungswechsel und anspruchsvolle Entscheidungen! Gemeinsam mit Heiko Behrendt verfolgen wir die ersten Handelsminuten an der Wall Street und erleben, wie schwierig der Markt aktuell zu handeln ist. Immer wieder wechseln sich starke Aufwärtsbewegungen und abrupte Rücksetzer ab. Heiko zeigt seine tatsächlichen Einstiege und Ausstiege, baut Positionen auf, realisiert Teilgewinne und passt seine Stop-Loss-Marken konsequent an. Dabei wird deutlich, warum eine zunächst erfolgreiche Position innerhalb weniger Sekunden wieder unter Druck geraten kann.

Die Marke von 31.000 Punkten wird zum entscheidenden Kampfplatz zwischen Bullen und Bären. Kann der Nasdaq wichtige Widerstände überwinden und die vorbörslichen Verluste aufholen oder setzt sich der kurzfristige Abwärtstrend fort? Anhand von Wochen-, Tages-, Stunden- und Minutencharts analysieren wir Unterstützungen, Widerstände, Außenkerzen und mögliche Trendwechsel. Besonders spannend ist das sogenannte Box-Setup, das auch in schwierigen Marktphasen interessante Handelsmöglichkeiten eröffnen kann. Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf NVIDIA und andere Technologieaktien, deren Kursbewegungen zusätzliche Hinweise auf die Stärke des Gesamtmarktes liefern.

Warum ist es manchmal besser, keinen Trade einzugehen, als dem Markt hinterherzulaufen? Genau diese Frage steht im Mittelpunkt der heutigen Trading-Praxis. Heiko erklärt, weshalb Geduld, ein klarer Handelsplan und konsequentes Risikomanagement gerade bei hoher Volatilität unverzichtbar sind. Wir sprechen über antizyklische und prozyklische Einstiege, sinnvolle Stop-Platzierungen, Teilverkäufe und den Umgang mit Verlusttrades. Erlebt authentisches Live-Trading mit echten Entscheidungen und wertvollen Einblicken in die Denkweise eines erfahrenen Traders. Jetzt Video ansehen und erfahren, welche Chancen und Risiken der volatile Nasdaq für aktive Trader bereithält!

Nächter Trader´s Circle dann am Dienstag. Melde Dich gern hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



