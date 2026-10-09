Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo, ⁠09. Okt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis ‌geht in diesem ⁠Jahr ⁠an Navanethem Pillay. Das ‌teilte ‌das norwegische Nobel-Komitee ⁠in Oslo ‌am ⁠Freitag mit.

(Reuters OsloBearbeitet ‌von Alexander ⁠RatzRedigiert ⁠von Christian Götz Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)