Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

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Oslo, ⁠09. Okt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis ‌geht in diesem ⁠Jahr ⁠an Navanethem Pillay. Das ‌teilte ‌das norwegische Nobel-Komitee ⁠in Oslo ‌am ⁠Freitag mit.

(Reuters OsloBearbeitet ‌von Alexander ⁠RatzRedigiert ⁠von Christian Götz Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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