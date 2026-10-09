Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis
Reuters · Uhr
Oslo, 09. Okt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Navanethem Pillay. Das teilte das norwegische Nobel-Komitee in Oslo am Freitag mit.
(Reuters OsloBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)
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