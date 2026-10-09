Nur drei Bundesländer mit Job-Wachstum – IAB erwartet 2027 trüben Arbeitsmarkt

Reuters · Uhr
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Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - In Deutschland wird die Beschäftigung 2027 laut IAB-Studie nur in drei Bundesländern noch steigen. Lediglich in Berlin werde mit 0,7 Prozent sowie in Brandenburg und Niedersachsen mit je 0,1 Prozent noch ‌mit einem Zuwachs gerechnet, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag zu seiner Regionalprognose mit. Demnach werde die ⁠Beschäftigung in ⁠den meisten Bundesländern sinken, während die Arbeitslosigkeit in zehn von 16 Ländern steige. "Trotz verbesserter Konjunkturaussichten zeigt sich auf den regionalen Arbeitsmärkten noch keine generelle Trendwende", sagte IAB-Forscherin Anja Rossen.

Die stärksten Beschäftigungsverluste erwarten die Experten für das Saarland mit 1,3 ‌Prozent, Thüringen mit 0,7 Prozent sowie Bremen ‌und Sachsen-Anhalt mit je 0,6 Prozent. Die höchsten Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit werden für Sachsen (plus 1,9 Prozent) und Berlin (plus 1,8 Prozent) prognostiziert. ⁠Die Arbeitslosenquoten dürften sich jedoch kaum ändern. Den niedrigsten Wert hat ‌demnach weiter Bayern mit 4,1 ⁠Prozent vor Baden-Württemberg mit 4,7 Prozent, die höchsten Quoten haben die Stadtstaaten Bremen mit 11,3 und Berlin mit 10,6 Prozent.

Als Gründe für die Entwicklung nennen die Forschenden die ‌anhaltende Schwäche in der ⁠Industrie und den demografischen Wandel. "Die ungünstige ⁠Lage im Verarbeitenden Gewerbe ist auf die strukturellen Herausforderungen in der Branche zurückzuführen, denen die jüngste konjunkturelle Aufhellung bisher zu wenig entgegensetzen kann", erklärte IAB-Fachfrau Sarah Kuhn. Besonders die Automobilindustrie stehe unter verstärktem Anpassungsdruck. Der demografische Wandel führe demnach in Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dazu, dass sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit sinken.

(Bericht von Klaus Lauer, ⁠redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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