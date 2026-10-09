OMV leidet unter fehlenden Ölverladungen im Nahen Osten

Wien, 09. ⁠Okt (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV bekommt im dritten Quartal ausbleibende Rohölverladungen im Nahen Osten zu spüren. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Trading Update des Konzerns hervorgeht, dürfte dies das operative ‌Ergebnis vor Sondereffekten im Energiegeschäft im Vergleich zum Vorquartal mit rund 100 Millionen Euro belasten. Die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen sank auf ⁠225.000 von ⁠242.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, obwohl die Produktion leicht auf 294.000 von 291.000 Barrel stieg.

Der realisierte Rohölpreis fiel auf 93,60 von 97,80 Dollar je Barrel, während der Erdgaspreis auf 49,20 von 37,80 Euro je Megawattstunde (MWh) kletterte. Zudem dürften Sondersteuern auf Übergewinne in Österreich ‌und Rumänien den unbereinigten Nettogewinn der OMV ‌mit 150 bis 200 Millionen Euro schmälern. Das bereinigte operative Ergebnis bleibt davon unberührt, der Cashflow wird größtenteils erst 2027 belastet.

Deutlich besser entwickelte sich ⁠das Raffineriegeschäft. Die europäische Referenzmarge sprang auf 37,50 von 20,33 Dollar ‌je Barrel, die Auslastung stieg auf ⁠92 von 90 Prozent. Der Konzern rechnet daher mit einem höheren Beitrag seiner Beteiligungen am staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi, was voraussichtlich schwächere Margen im Endkunden- und Gewerbegeschäft ‌abfedert.

Im Chemiegeschäft erwartet OMV dagegen ⁠einen deutlichen Ergebnisrückgang gegenüber dem zweiten ⁠Quartal. Ausschlaggebend sei ein erheblich schwächeres Marktumfeld für die Kunststoff-Beteiligung Borouge International in allen Regionen. Die Referenzmargen für Ethylen und Propylen in Europa gingen zurück, auch wenn die Auslastung der Steamcracker auf 82 von 77 Prozent stieg. Eine Borouge-Dividende von rund 460 Millionen Euro stützte dagegen den operativen Cashflow. Die Ergebnisse für das dritte Quartal will OMV am 29. Oktober vorlegen.

(Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)