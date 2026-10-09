Frankfurt, 09. ⁠Okt (Reuters) - Der KI-Entwickler OpenAI hat drei Beschäftigte wegen angeblicher Verstöße gegen interne Richtlinien zum Umgang mit sensiblen Daten entlassen. "Unsere interne Untersuchung hat einen erheblichen Vertrauensbruch aufgedeckt", schrieb das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Startup am Freitag in einem Beitrag ‌auf dem Kurznachrichtendienst X, ohne Details zu nennen. Die Entscheidung stehe in keinem Zusammenhang mit den Sicherheitsbedenken, die die Betroffenen geäußert hätten.

Diese hatten in ⁠einem Brief ⁠die Umstände ihrer Entlassung geschildert und betont, die Kündigungen untergrüben die bisherige Unternehmenskultur, die es Entwicklern erlaube, auf mögliche Risiken der Produkte hinzuweisen. "Ich glaube, wir wurden entlassen, weil wir die Sicherheit über die kurzfristigen geschäftlichen Interessen von OpenAI gestellt haben", ergänzte einer der Entlassenen in einem Beitrag auf ‌X. Das Unternehmen wies diesen Vorwurf zurück. "Diskussionen über ‌Sicherheit und Forschung werden täglich geführt, oft lebhaft und äußerst kritisch. Wir fördern diese Debatten aktiv und betrachten sie als unverzichtbar, um die richtigen Entscheidungen zu ⁠treffen."

Die Entlassenen stellten darüber hinaus in ihrem Brief klar, dass sie dem Nachrichtenportal "The ‌Information" nicht als Insider für einen Bericht ⁠über die Risiken des neuesten KI-Modells von OpenAI gedient hatten. Das Unternehmen hatte kurz darauf die Veröffentlichung von "GPT-6.1 Astra" abgeblasen. Das Programm, das darauf ausgelegt ist, komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig zu erledigen, ‌habe interne Sicherheitstests nicht bestanden und ⁠unerwünschtes Verhalten an den Tag gelegt. ⁠Die Entscheidung fiel einen Tag vor einer OpenAI-Entwicklerkonferenz.

Derzeit läuft weltweit eine Diskussion über die Risiken Künstlicher Intelligenz, nachdem außer Kontrolle geratene KI-Modelle mehrfach in IT-Systeme Dritter eingedrungen sind. Einige Experten sehen in dieser Technologie eine existenzielle Gefahr für die Menschheit. Zu ihnen gehört auch OpenAI-Chef Sam Altman, der zusammen mit anderen führenden KI-Managern eine Drosselung des Entwicklungstempos fordert. OpenAI hat inzwischen seinen für diesen Herbst geplanten Börsengang verschoben.

(Bericht von Akanksha ⁠Khushi; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)