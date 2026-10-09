Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 09.10.2026 / 11:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Q3 vorl., Prognoseanhebung, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2026 Kursziel: EUR 15,69 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Q3 (vorl.): Umsatz und Auftragseingang über Erwartung - Jahresausblick angehoben Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorläufigen Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, auch die Guidance für das Jahr 2026 angehoben. Der vorläufig berichtete Umsatz lag bei rund EUR 18 Mio. - also rd. 1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosebandbreite. Begünstigt u.a. durch einen Großauftrag eines Bestandskunden übertraf der Auftragseingang mit EUR 22,5 Mio. die Prognosebandbreite (EUR 15 Mio. bis EUR 17 Mio.) besonders deutlich. Zwar lässt sich die Entwicklung nicht einfach fortschreiben, dennoch trägt der Großauftrag vermutlich bis ins Geschäftsjahr 2027, während die Book-to-Bill-Ratio für 2026 zwischen 1,06 und 1,15 zu erwarten ist und ebenfalls weiteres Wachstum signalisiert. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von ca. 11 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +30,94%) fundamental weiter günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 15,69. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=798aa923-c3bf-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2413316 09.10.2026 CET/CEST °