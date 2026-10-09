Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

09.10.2026 / 11:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         Q3 vorl., Prognoseanhebung, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.10.2026
     Kursziel:                  EUR 15,69
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q3 (vorl.): Umsatz und Auftragseingang über Erwartung - Jahresausblick
angehoben

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den
vorläufigen Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, auch die
Guidance für das Jahr 2026 angehoben. Der vorläufig berichtete Umsatz lag
bei rund EUR 18 Mio. - also rd. 1 Mio. über dem oberen Ende der
Prognosebandbreite. Begünstigt u.a. durch einen Großauftrag eines
Bestandskunden übertraf der Auftragseingang mit EUR 22,5 Mio. die
Prognosebandbreite (EUR 15 Mio. bis EUR 17 Mio.) besonders deutlich. Zwar lässt
sich die Entwicklung nicht einfach fortschreiben, dennoch trägt der
Großauftrag vermutlich bis ins Geschäftsjahr 2027, während die
Book-to-Bill-Ratio für 2026 zwischen 1,06 und 1,15 zu erwarten ist und
ebenfalls weiteres Wachstum signalisiert. Mit einem von uns geschätzten
2026er KGV von ca. 11 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD:
+30,94%) fundamental weiter günstig.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 15,69. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=76b8f622d322f71264353eab9623a0b9

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=798aa923-c3bf-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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