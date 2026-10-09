Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH 09.10.2026 / 11:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Akquisition ARKU Maschinenbau GmbH Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2026 Kursziel: 28,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen GESCO erweitert Portfolio um internationalen Nischenplayer Nach dem Zukauf der Eckart Mitte 2025, der von der Bedeutung her einer Add-on-Akquisition nahekommenden Übernahme des DEW-Lagers durch Doerrenberg Ende 2025 und der Ausgliederung der CASTEON im April 2026 konnte die GESCO SE nun den nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung ihres Portfolios vermelden: Mit der Übernahme der ARKU Maschinenbau GmbH erweitern die Wuppertaler ihr Portfolio um einen Nischenplayer mit hoher technologischer Kompetenz, einer starken Marktposition und insbesondere auch einer breiten internationalen Präsenz. In den letzten Jahren erwirtschaftete der Spezialmaschinenbauer EBIT-Margen zwischen 5,2 und 8,9 Prozent, die Eigenkapitalquote lag zum letzten Bilanzstichtag bei äußerst komfortablen 81,7 Prozent. Damit passt das im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommene alteingesessene Unternehmen, für das 2026 ein Umsatz von über 50 Mio. Euro erwartet wird, unseres Erachtens sehr gut in das GESCO-Portfolio. Wir sind überzeugt, dass die Gesellschaft gemeinsam mit dem an Bord bleibenden bisherigen Management mit den Modulen des GESCO Business Systems (GBS) in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt werden kann und dabei insbesondere auch auf internationaler Ebene weitere Wachstumspotenziale erschlossen werden können. Vor dem Hintergrund der Erstkonsolidierung der ARKU zum 1. Oktober hat der GESCO-Vorstand seine Guidance für 2026 umsatzseitig angehoben. Wie bereits zuvor bei der Eckart-Akquisition, wird aufgrund der transaktionsbedingten Kosten und Einmaleffekte im laufenden Geschäftsjahr jedoch unter dem Strich noch kein nennenswerter Ergebnisbeitrag erwartet, weshalb die Unternehmensprognose hier unverändert blieb. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der zuletzt leicht aufgehellten konjunkturellen Stimmungslage haben wir neben den Umsatz- auch unsere Ergebnisschätzungen für 2026 leicht und für die Folgejahre etwas deutlicher heraufgesetzt. Veränderungen externer Rahmenparameter bei unseren Bewertungsmodellen führten jedoch dazu, dass wir unser Kursziel dennoch bei 28,50 Euro belassen. Dabei bekräftigen wir aber einmal mehr unser "Kaufen"-Rating für den unserer Ansicht nach unverändert deutlich unterbewerteten Anteilsschein der Wuppertaler Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen des deutschen Mittelstands. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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