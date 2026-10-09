Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

09.10.2026 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

     Unternehmen:               GESCO SE
     ISIN:                      DE000A1K0201

     Anlass der Studie:         Akquisition ARKU Maschinenbau GmbH
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.10.2026
     Kursziel:                  28,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     04.01.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

GESCO erweitert Portfolio um internationalen Nischenplayer

Nach dem Zukauf der Eckart Mitte 2025, der von der Bedeutung her einer
Add-on-Akquisition nahekommenden Übernahme des DEW-Lagers durch Doerrenberg
Ende 2025 und der Ausgliederung der CASTEON im April 2026 konnte die GESCO
SE nun den nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung ihres Portfolios
vermelden:

Mit der Übernahme der ARKU Maschinenbau GmbH erweitern die Wuppertaler ihr
Portfolio um einen Nischenplayer mit hoher technologischer Kompetenz, einer
starken Marktposition und insbesondere auch einer breiten internationalen
Präsenz. In den letzten Jahren erwirtschaftete der Spezialmaschinenbauer
EBIT-Margen zwischen 5,2 und 8,9 Prozent, die Eigenkapitalquote lag zum
letzten Bilanzstichtag bei äußerst komfortablen 81,7 Prozent. Damit passt
das im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommene alteingesessene
Unternehmen, für das 2026 ein Umsatz von über 50 Mio. Euro erwartet wird,
unseres Erachtens sehr gut in das GESCO-Portfolio.

Wir sind überzeugt, dass die Gesellschaft gemeinsam mit dem an Bord
bleibenden bisherigen Management mit den Modulen des GESCO Business Systems
(GBS) in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt werden kann und
dabei insbesondere auch auf internationaler Ebene weitere
Wachstumspotenziale erschlossen werden können.

Vor dem Hintergrund der Erstkonsolidierung der ARKU zum 1. Oktober hat der
GESCO-Vorstand seine Guidance für 2026 umsatzseitig angehoben. Wie bereits
zuvor bei der Eckart-Akquisition, wird aufgrund der transaktionsbedingten
Kosten und Einmaleffekte im laufenden Geschäftsjahr jedoch unter dem Strich
noch kein nennenswerter Ergebnisbeitrag erwartet, weshalb die
Unternehmensprognose hier unverändert blieb.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der zuletzt leicht aufgehellten
konjunkturellen Stimmungslage haben wir neben den Umsatz- auch unsere
Ergebnisschätzungen für 2026 leicht und für die Folgejahre etwas deutlicher
heraufgesetzt. Veränderungen externer Rahmenparameter bei unseren
Bewertungsmodellen führten jedoch dazu, dass wir unser Kursziel dennoch bei
28,50 Euro belassen. Dabei bekräftigen wir aber einmal mehr unser
"Kaufen"-Rating für den unserer Ansicht nach unverändert deutlich
unterbewerteten Anteilsschein der Wuppertaler Industriegruppe mit markt- und
technologieführenden Unternehmen des deutschen Mittelstands.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b2a5a29e753150c795f5f9eb2e44f867

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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